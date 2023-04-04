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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مارس.. تحرير 3175 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية.

دشنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 3175 محضر متنوع خلال شهر مارس الماضي.

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وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2794 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال مارس الماضي، و 381 مخالفة في مجال الأسواق، منها 263 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

ولفت إلى ضبط 19 طن دقيق مدعم، وفي مجال السلع الغذائية تم ضبط 5 طن سكر، و4.7 طن مكرونة، 2.8 طن أرز، 3 طن زيت، مشيرا إلى أنه في مجال الأسمدة والأعلاف تم ضبط 11 طن مخالفة.

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها.

وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

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