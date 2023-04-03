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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في رابع ليالي أسوان.. تفاعل كبير مع إنشاد سوهاج وورش المرأة وحكايات الأطفال

صدى البلد

لليوم الرابع ووسط إقبال جماهيري من أهالي أسوان، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان، ضمن برنامج الاحتفالات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات.

شهد الفعاليات عرضا فنيا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني لاقى تفاعلا من الجمهور قدمت خلاله الفرقة عددا من الأغنيات منها "ياجمال النبي، رمضان في مصر حاجة تانيه، يا سيدنا الحسين، غالي يا رسول الله" وغيرها من الأناشيد الدينية.

ونفذت عدة ورش حرف بيئية للمرأة منها "شنط من الكتان المطرز" للمدربة آلاء ناصر، "خرز بخيط المكرمية" للمدربة إقبال حسين"، إلى جانب استكمال ورشة "جلود" للمدربة شرين حسين، و"خيامية" للمدربة مروة الأمين، بالإضافة لمعرض كتاب إصدارات قصور الثقافة.

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وللأطفال نفذت ورشة فنية بعنوان "رمضان يجمعنا"، وتم تنفيذ أشكال كرتونية للمدربة منى أحمد، بالإضافة إلى ورش حكي للأطفال رؤى الكاتب أحمد أبو خنيجر، حدوتة "الثلعب والكورة"، وقصة "الصياد المصري" للباحثة منى صبري، أعقبها تنفيذ "ألعاب شعبية" مع الأطفال مثل شد الحبل، الاستغماية، صياد السمك إلى جانب مسابقات ثقافية هويدا عبد العال وعرض ماسكات للفنان موسى محمد، ورقصات مع الأطفال للفنان أحمد عودوني على أغانى "كش واه، تيرام، واه نو".

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة أسوان، وجاءت بحضور نجوى أحمد مدير عام الفرع، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقد شهدت الليلة حلقة جديدة من "مقهى العقاد الثقافي" وتحدث في "عطر الأحباب" الشاعر عباس حمزة عن الراحل "هاشم زقالي" وهو شاعر من أبناء أسوان له ستة دواوين ثلاثة بالفصحى وثلاثة بالعامية، كان محبا للغة العربية، كتب عنه فى معجم "الببطين" من ضمن شعراء العرب قصيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يراسل العديد من المجلات، ومن الشعراء الذين أثروا الشعر  بكلماتهم الجياشة وملكاتهم الفكرية المستنيرة البناءة، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشاعر محمد الليثى بقصيدة "عمق الماء"، وقصائد من ديوان "سارقة السكك" لأحمد فخري، مربعات في فن الواو لعبده الشنهوري، مجنون رسمى، ماعدش يادن من تاني لسمير طلب.

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