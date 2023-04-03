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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نيفين الكيلاني: معرض فيصل للكتاب يقدم خصومات تصل لـ 50% حتى 12 أبريل

صدى البلد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،  فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل، خلال الفترة من 2 وحتى 12 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 30 دار نشر وعدد من قطاعات الوزارة.

 تفقدت الوزيرة أجنحة قطاعات وزارة الثقافة ، ودور النشر المشاركة في المعرض، وورش الحرف اليدوية التي تشارك بها قصور الثقافة المتخصصة، وركن الطفل. كما شهدت جانبا من  العروض الفنية والاستعراضية بمسرحي الطفل والكبار.

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وخلال الافتتاح، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن المعرض يُمثل تظاهرة ثقافية ، ينتظره أبناء محافظة الجيزة كل عام ، في تجسيد استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية ، موضحةً أن الوزارة حرصت هذا العام على إعداد برنامجا ثقافيًا وفنيا متميزا مصاحبا لبيع الكتب ليكون بمثابة هدية رمضانية لأبناء الجيزة. ودعت وزيرة الثقافة الجمهور لحضور المعرض والاستفادة من الخصم الكبير على الإصدارات والذي يصل ل50%على بعض إصدارات قطاعات الوزارة ، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي انطلقت من معرض القاهرة الدولي للكتاب وستستمر لتصل لكل محافظات مصر لضمان تقديم المنتج الثقافي للجميع.


من جانبه، عبر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن سعادته بافتتاح الدورة الحادية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، مؤكدًا أنه يُعد نافذة سنوية لمحبي الكتاب والثقافة والفنون، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يتواكب مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، ليواصل مسيرة بناء الإنسان، وغرس قيم المواطنة، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.  


وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذه الدورة يُشارك بها أكثر من 30 ناشرًا إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة التي ستشارك بعرض إصداراتها المتنوعة، والمشاركة في العروض الفنية المتنوعة ما بين إنشاد وفنون شعبية وورش حكي، بخلاف سلسلة من الندوات الثقافية لرموز الثقافة والأدب والتي نحرص من خلالها على تقديم وجبة ثقافية رمضانية تناسب كل الفئات العمرية، وتهتم بشكل خاص بالشباب والنشء.

حضر الافتتاح الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة ، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل .

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