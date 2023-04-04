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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بسيناء

تحصين الماشية والأغنام
تحصين الماشية والأغنام ضد مرضى الحمي القلاعيه

 

نفذت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء حملة  لتحصين رؤوس الماشية في المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .. حيث تم تحصين نحو 60 ألفا من  رؤوس  الماشية في المحافظة ،  للحفاظ على الثروة الحيوانية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء   والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

شارك في حملة التحصين ، فريق من  الأطباء البيطريين العاملين  بكل من المديرية ،  والادارات الفرعية بمراكز المحافظة، لتغطية إعداد رؤوس الماشية .

 

وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء ،   أنه تم تحصين 6827 بالعريش، 34515 ببئر العبد، 2874 بالشيخ زويد، 5952 بالحسنة، 8725 بنخل، 985 برفح.  

 

ندوات ارشادية:

 

واكدت حجاب ، على ان الفريق الطبي كان حريصا على تنفيذ  ندوات ارشادية موازية لها لتوعية المربين بأهمية التحصين والتأمين على الماشية  والترقيم والتسجيل بعقد ندوات عن التأمين على الماشية ، و أهمية التحصين وعن أهمية الترقيم والتسجيل.
 

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