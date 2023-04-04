عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13.. العترة يتحول إلى محمد محمود

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، يلعب ابن الكبير (العترة) في مباراة كاراتيه مع أحد زملائه في المدرسة، لكنه يخسرها، ثم يقوم بضرب زميله بعد المباراة. 

يذهب أهل الطفل إلى الكبير (أحمد مكي) ويشتكونه، ويخبرهم الكبير أنه سيتحمل تكاليف العلاج. 

يصطحب الكبير ابنه العترة إلى الطبيب (بيومي فؤاد) ويخبره بضرورة إيجاد حل في مشكلة جسم ابنه الكبير، فيعطيه تركيبة دواء كي يشرب منها. 

وعندما يشرب العترة تركيبة الدواء يتحول إلى رجل مسن (الفنان محمد محمود) وتختتم أحداث الحلقة 13 لمسلسل الكبير أوي 7. 

 

برومو مسلسل الكبير أوي 7 

عرضت الشركة المنتجة، لـ مسلسل الكبير أوي 7، لـ الفنان أحمد مكي، البرومو الدعائي للمسلسل.

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7

أُعلن عن عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عبر قناة أون، ونشر عبر فيسبوك صورة لأحمد مكي بشخصيته في العمل.

 

قصة مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقيان ويتنافسان على العمدية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.


أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي. 

 

بوستر مسلسل الكبير اوي 7

الشركة المنتجة لـ مسلسل «الكبير أوي - الجزء السابع»، البوستر الدعائي للمسلسل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي.

 

شائعات مشاركة دنيا سمير غانم في الكبير أوي 7

انتشرت شائعات حول مشاركة دنيا سمير غانم في الجزء السابع لكنها نفت وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل جت سليمة اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله، وأتمنى أنه يعجبكم إن شاء الله.

 

أغنية ولعانة

ترويجا للعمل طرح  الفنان أحمد مكي الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، وتحمل أسم ولعانة وحققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند والمنصات الغنائية.

 

سعيد صالح في الكبير أوي 7

ظهرت صورة الفنان سعيد صالح، في أغنية “ولعانة” من مسلسل “الكبير اوي”، كما تضمنت كلمات الأغنية اسمه، وعلقت هند، ابنته من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” وكتبت: “قفشة من قفشات سعيد صالح عندى أقوى من ١٠٠ فيلم لچيم كارى يا دين النبى ايه الحلاوة دى .. و الله فرحتى ماتتوصفش”.

 

برومو مسلسل الكبير أوي 7

حقق البرومو الدعائي الأول للموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا وشهد ظهور عدد من المفاجئات المنتظرة في العمل حيث من المتوقع أن يحظى بنسب مشاهدة عالية بعد نجاحه العام الماضي.  

الكبير أوى الكبير اوي 7 مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13 الحلقة 13 لمسلسل الكبير أوي 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

بعد كام يوم| عقوبة قاسية تنتظر كهربا.. والأهلي الخاسر الأكبر

موضوعات متعلقة

بعد خناقتهما.. ميريام فارس تستفز فارس كرم والمطرب: مبتشبعيش بهدلة

ليلة السقوط الحلقة 12.. طارق لطفي يجمع صبا مبارك وكندة حنا ببيته

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

مسلسل ستهم الحلقة 12.. خناقة بركات واكتشاف حقيقة روجينا

مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. رفض زواج أحمد وفيق ومنة فضالي

سره الباتع الحلقة 13.. أهل شطانوف يبترون أصابعهم ودق وشم العصافير

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12.. انفصال أحمد مكي وآيتن عامر بالخطوبة

ترشيحاتنا

رسالة الإمام الحلقة 13.. لحظة بكاء خالد النبوى والعثور على ابنه

أحمد عبد القادر يوجه رسالة لـ كولر ويكشف مواصفات فتاة أحلامه

صوت حمو بيكا في الغناء يدفع بسمة وهبة لتصرف غريب على الهواء

ماستهلش أكون بنتك..يسرا اللوزي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

أمريكا.. اعتقال دونالد ترامب في نيويورك بانتظار محاكمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من إهانة الزي الفرعوني لفيديوهات خادشة| ماهي العقوبة المتوقعة على سلمى الشيمي

طريقة عمل الشاورما السوري بأسهل وصفة

بعد كام يوم| عقوبة قاسية تنتظر كهربا.. والأهلي الخاسر الأكبر

يتجاوز 80 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لبيجامة ريهام حجاج في "جميلة"

فيديو

إمام عاشور على خطى محمود كهربا..مفاجأة في انتقال اللاعب إلى الأهلي "فيديوجراف"

كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

مبلغ خيالي..حصيلة شهادات الاستثمار الجديدة | وتفاصيل طرح أخري جديدة

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ