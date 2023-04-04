محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: داروين نونيز - كودي جاكبو - روبرتو فيرمينو

ويجلس محمد صلاح على مقاعد ليفربول في المباراة التي تُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك بعد هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الدوري الإنجليزي، مطلع هذا الأسبوع.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، لكن تم استبداله في الشوط الثاني، حيث كان يخوض المباراة وهو صائم، إضافة لتسجيله هدف فريقه الوحيد.