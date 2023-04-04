بمشاركة صلاح كبديل.. ليفربول يتعادل مع تشيلسي سلببا في الدوري الإنجليزي

خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة تشيلسي ضد ليفربول، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق تشيلسي كان المسيطر على أحداث الشوط الأول بامتياز، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما راوغ ماتيو كوفاسيتش، أليسون بيكر، لكن إبراهيما كوناتي أبعد تسديدته من على خط المرمى.

وسجل ريس جيمس هدفًا لـ تشيلسي في الدقيقة 26، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أطلق جو جوميز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كيبا ببراعة.

استمرت محاولات الفريقين على استحياء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية تشيلسي، حيث انفرد ماتيو كوفاسيتش بمرمى ليفربول في الدقيقة 48، لكنه سدد الكرة فوق المرمى بغرابة.

تشيلسي سجلوا هدفًا عن طريق كاي هافرتز في الدقيقة 50، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي لمسه الكرة بيده.

ودفع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بـ محمد صلاح كبديل، بدلًا من روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 65.

الفريقان حاولا على استحياء تغيير النتيجة، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بنقطة لكل فريق.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 43 نقطة في المركز الثامن، ورصيد تشيلسي لـ 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ويسلي فوفانا - خاليدو كوليبالي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: ريس جيمس - إنزو فيرنانديز - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - بين تشيلويل

خط الهجوم: جواو فيليكس - كاي هافرتز

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كيرتس جونز

خط الهجوم: داروين نونيز - ديوجو جوتا - روبرتو فيرمينو

وجلس محمد صلاح على مقاعد ليفربول في بداية المباراة.

ويأتي ذلك بعد هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الدوري الإنجليزي، مطلع هذا الأسبوع.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، لكن تم استبداله في الشوط الثاني، حيث كان يخوض المباراة وهو صائم، إضافة لتسجيله هدف فريقه الوحيد.