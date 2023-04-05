مرسيدس تكشف عن تحديثات جديدة لسيارة GLS

كشفت مرسيدس عن نسخة معدلة من سيارتها الشهيرة GLS، شملت مستويات جديدة ومعدات محسّنة وتحديثات للبرامج.

تركز التحديثات على المقصورة الداخلية للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تتلقى الآن خشب الليمون البني اللامع وحزمة Parking Package التي توفر عرضًا للكاميرا بزاوية 360 درجة بسرعات منخفضة.

Mercedes-AMG GLS 63

يضيف تضيف فئة الأداء الخالي Mercedes-AMG GLS 63 المزيد إلى قائمة المعدات، حيث تحصل جميع الفئات الآن على فتحة سقف كهربائية بانورامية ، ومصابيح أمامية متكيفة عالية الشعاع ، ونظام صوت Burmester وحاملات أكواب مُدفأة بشكل قياسي ، من بين ميزات أخرى، كما تم تضمين نظام العادم AMGوالمخمدات التكيفية بدون أي تكلفة إضافية.

Mercedes-AMG GLS 63

وتقدم سيارة مرسيدس-مايباخ GLS إضاءة محيطة مع إسقاط شعار العلامة التجارية ، بالإضافة إلى اختيار تشطيبات طلاء جديدة باللون الأزرق المعدني ورمادي ألبين غير المعدني.

وجميعهم يتلقون برنامج MBUX للمعلومات والترفيه المحدث بثلاثة أوضاع كلاسيكية ورياضية وسرية، ويمكن ضبطها على سبعة ألوان، بما يتناسب مع الإضاءة الداخلية المحيطة.

Mercedes-AMG GLS 63

وتم تعديل وضع الطرق الوعرة في النظام ليشمل عرض الكاميرا أسفل السيارة، ما تسميه مرسيدس "غطاء المحرك الشفاف"، ولإظهار العوائق مثل الصخور الكبيرة أو الأخاديد العميقة.

ويتم تقديم السيارة بأربعة محركات: محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 375 حصانًا (في GLS 450) ، ومحرك بنزين سعة 4.0 لتر V8بقوة 510 حصانًا (في GLS 580) ومحرك ديزل على التوالي سداسي الأسطوانات سعة 2.9 لتر مع 308 حصانًا (في GLS 350d) ) أو 362 حصانًا (في GLS 450d).

وتحصل فئة مايباخ على محرك بنزين V8 بقوة 550 حصاناً "600" ، بينما يحصل متغير AMGعلى نسخة هجينة خفيفة بقوة 625 حصاناً.

Mercedes-AMG GLS 63

تأتي التحديثات على GLS كجزء من برنامج تحديث واسع المدى لمرسيدس، حيث تتلقى العديد من الطرز برنامج MBUXالذي تمت ترقيته.

واعتمدت الفئة الأولى والفئة B على مستوى الدخول محركات بنزين ذات أربع أسطوانات هجينة معتدلة كجزء من عملية الإصلاح ، في حين أن سيارة GLE SUVأصبحت هجينة فقط.

تم تزويد جميع الطرازات بتحديث بسيط في التصميم ، بما في ذلك مصابيح LEDالمعدلة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى الكسوة المعاد صياغتها أسفل الهيكل.

يبدأ سعر سيارة مرسيدس GLS حاليًا من 88,705 جنيهات إسترلينية.