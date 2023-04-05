14 لعبة|استمرار المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية داخل سيناء حتى 20 أبريل

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية، داخل المحافظة حتى يوم 20 إبريل الجاري ، في 14 لعبة جماعية وفردية بجانب الكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم، وذلك في المرحلة السنية من 15 إلى 21 عاما للبنات، ومن 15 عاما إلى 23 عاما للبنين.



تصعيد الفائزين الأوائل:



حيث سيتم تنفيذ التصفيات بالإدارات الفرعية بالتنسيق مع مناطق ألعاب الاتحادات، و سيتم تصعيد الفائزين الأوائل في كل لعبة على مستوى المحافظة، للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد "النسخة الرابعة" بمحافظة مطروح، وذلك خلال الفترة من 27 إبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل .



هذا وقد أوقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، امس ، شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي تشارك فيها المحافظة في نسخته الرابعة بالاشتراك مع محافظات" أسوان-الوادي الجديد-جنوب سيناء-البحر الأحمر -مرسى مطروح.