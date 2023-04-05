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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في البرنامج القيادي لتدريب الفتيات «ريحانة»

مشاركة الفتيات في
مشاركة الفتيات في فعاليات برنامج ريحانة

 

تشارك محافظة شمال سيناء ، في البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة"والمقام حتى 6 إبريل الجارى..  بمشاركة 200 فتاة من كافة محافظات مصر على مستوى الجمهورية للمرحلة العمرية من 13 حتى 17 عاما، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء برئاسة الدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين.. برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

مقابلات شخصية:

 

وقال  إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، انه تم اختيار المشاركات من محافظة شمال سيناء ،  بناء على المقابلات الشخصيه بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحه وزارة الشباب والرياضة. 

 

وقد  تتضمنت فعاليات البرنامج محاضرات حول القيادة، والحقوق القانونية، وريادة الأعمال، وفن الإتيكيت، والمشاركة المجتمعية، والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.. إلى جانب تنظيم  لقاءات حوارية تفاعلية بالتعاون مع مؤسسة بهية حول صحة الفتيات، وبإشراف عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء وبشرى أحمد منسق وحدة ريحانة بالمحافظة.

 
 

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