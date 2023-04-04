محافظ شمال سيناء يوقد شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية

أوقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي تشارك المحافظة في نسخته الرابعة بالاشتراك مع محافظات “أسوان - الوادي الجديد - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح”، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقة شبابها، مشيراً إلى أن قطاع الشباب والرياضة بشمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة الحالية.

وأعلن عن إقامة النسخة الحالية بمحافظة مطروح، على أن تقام النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية العام القادم في محافظة شمال سيناء.

المرحلة التمهيدية

من جانبه، أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه سيتم تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة حتي يوم 20 أبريل الجاري، بمشاركة 13 ألفا و547 لاعبًا ولاعبة على مستوى المحافظة في 14 لعبة جماعية وفردية وهي “خماسي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، وكرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وكرة السرعة، والسباحة، والشطرنج، وخماسي كرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى كرة الطائرة جلوس لذوي الهمم، وذلك في المرحلة السنية من 15 إلى 21 سنة للبنات، ومن 15 سنة إلى 23 سنة للبنين”.

وقال عبد الوهاب، إنه سيتم تنفيذ التصفيات بالإدارات الفرعية، بالتنسيق مع مناطق العاب الاتحادات، حيث سيتم تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد "النسخة الرابعة"، بمحافظة مطروح الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل.