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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الأجهر .. تعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

صدى البلد

تصدّر مسلسل “الأجهر” التريند بعد عرض أولى حلقاته، ويواصل صناع مسلسل “الأجهر” بطولة الفنان عمرو سعد تصوير الحلقات المتبقية في بيروت، ونرصد في السطور التالية مواعيد عرضه والقنوات الناقلة ..

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مواعيد عرض مسلسل الأجهر 

يعرض مسلسل “الأجهر” عبر مجموعة قنوات “MBC مصر”  في تمام الساعة الـ 7 مساء، ويتم عرضه مرة أخري في تمام الساعة الـ 1 صباحًا، كما أنه يتم عرض المسلسل على قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة الـ 9 مساء.

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الأجهر 13.. عمرو سعد يخسر درة بسبب سارة سلامة

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قبل عرضها.. الأجهر 14: عمرو سعد يتفاجأ بكارثة ويتذكر والدته

أحداث مسلسل الأجهر

وتدور قصة مسلسل "الأجهر" في إطار اجتماعي إنساني، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، ويجسد عمرو سعد"مصطفى الأجهر" ويعمل تاجراً في الأحجار الكريمة، حيث يتعرض في بداية حياته لأزمة كبيرة بعد ان تم اتهامه بقتل والدته، وتتوالى الأحداث.

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شخصية عمرو سعد في الأجهر

حيث يجسد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الأفريقية ،ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

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الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الأجهر

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «الأجهر» للنجم عمرو سعد، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وتمحورت أحداث الحلقة 13 من مسلسل «الأجهر» حول الإثارة  والتشويق، من أهمها حديث «مصطفى الأجهر- عمرو سعد مع شتا- محمد جمعة و"الويشى»، وخطته فى أن يحصل على أموال حتى يصبح مثل «عصران- عمرو عبد الجليل وأدهم الحوت- خالد زكى»، مع ذكر العامل الرئيسى بأن عصران، فهو همزه الوصل لرجوع حقه المهدور ووقتها يعرف ينتقم من الجميع .

ثم قابل «مصطفى الأجهر- عمرو سعد أدهم الحوت - خالد زكى»، وطلب منه أن يدخل في شراكة معه هو وعصران، لأن هدفهم واحد، وحاول «مصطفى الأجهر- عمرو سعد بطريقته إقناع أدهم الحوت - خالد زكى» بذلك وانتهت المحاورة بإقناعه بالفعل.

وعلى الصعيد الأخر، ظلت «نوله - سارة سلامة» تبحث عن زوجها ووالدها، وعندما قابلت «مصطفى الأجهر- عمرو سعد» ، قالت له أنها أصبحت وحيدة وعندما وجدت دره في خلفه قامت بإحتضانه، حتى يتفرقوا.

وبعد أن شاهدت «نهله -درة مصطفى الأجهر - عمرو سعد مع نوله- سارة سلامة» فى هذا المشهد، قالت له أن كل شيء قسمة ونصيب، وأنها تقدم لخطبتها دكتور، وسوف توافق عليه، ويجب أن لا يعلم أى شيء كان بينهما فى الماضى إذا يهمك سعادتى.

ثم تستمع «نوله- سارة سلامة لحديث مصطفى الأجهر- عمرو سعد مع ميدا -أحمد صفوت»، من على باب المحل لتعرف بقتل والدها «عطية اللينى بعد خيانته لصديقه وقتل سعداوى- سيد رجب».

وانتهت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «الأجهر»، على زيارة «مصطفى الأجهر- عمرو سعد» إلى المقابر ليكتب لها رسائل مؤثرة، وكان ينتظره فى الخارج «ميدا- أحمد صفوت وشتا- محمد جمعة والويشى» حتى يسافرون إلى الخارج.

أبطال مسلسل الأجهر

وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

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