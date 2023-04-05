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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها.. الأجهر 14: عمرو سعد يتفاجأ بكارثة ويتذكر والدته

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «الأجهر» للنجم عمرو سعد العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقه الرابعه عشر، مساء غداً الأربعاء، على قناة «MBC مصر»، بعد الإنتهاء من عرض برنامج "رامز نيفر أند"، فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمحورت أحداث الحلقه 14 من مسلسل «الأجهر» حول الإثارة والتشويق، أهمها بكاء ناهد السباعى مع شقيقها نور النبوى، وذلك بسبب غضبها عن ما يحدث لهما طوال حياتهم.

ثم سافر «مصطفى الأجهر- عمرو سعد وميدا- أحمد صفوت والويشى- قصى الأمين» إلى كينيا، وعند وصولهم، تعارك "ميدا- أحمد صفوت مع مصطفى الأجهر- عمرو سعد"، بسبب المكان الذى سوف يجلس به، حيث أنه كان يتذكر أنه سوف يجلس بإحدى الفنادق، ثم تركه وذهب مصطفى الأجهر- عمرو سعد حتى يواسى إحدى الأطفال الذى يدعى "جاكسون" المقربين لديه من أصدقائه فى جمهورية كينيا، بعد علمه بوفاة والدته.

وتذكر بعد ذلك «مصطفى الأجهر- عمرو سعد » والدته "وفاء عامر" فى مشهد يطارده طوال حياته، وهى لحظه القبض عليه بتهمه قتلها، وتركه لإخواته دون أن يثبت براءته لهم.

وعلى الصعيد الأخر، ظل «شتا- محمد جمعة» فى مصر حتى يقابل «بيشا- حسنى شتا»، ليواصلوا البحث عن أشقاء عمرو سعد.

وقابل «عصران- عمرو عبد الجليل أدهم الحوت- خالد زكى»، وقال له الآخير أن "شريف منصور- محمود قابيل" يحاول أن ينهيك، لأن أنت رجل غبى قتلت وسرقت، ولكن سوف يظل بيني وبينك المصلحة الذى أدخلنى بها معك «مصطفى الأجهر- عمرو سعد»، وبعد ذلك تنتهى علاقتنا.

وانتهت الحلقه الرابعه عشر من مسلسل الأجهر، بإخبار إحدى الرجال فى جمهورية كينيا ل مصطفى الأجهر- عمرو سعد، بحدوث كارثة، دون الإفصاح عنها للجمهور، وهذا ما سوف نعرفه في الحلقة المقبلة من مسلسل «الأجهر».

وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

النجم عمرو سعد مسلسل الأجهر عمرو سعد ناهد السباعي وفاء عامر أحمد صفوت عمرو عبد الجليل

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