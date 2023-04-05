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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 5 أبريل

صدى البلد

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
 


وتراوحت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 5 أبريل، بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والباذنجان الأبيض 18 جنيها والجزر 12 جنيها والخيار 14 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها إلى 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور
وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات.

 

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة
وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 18 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 14 جنيها .
 

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 14 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها والكوسة 12 جنيها والبطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .
 

أسعار الخضروات والفواكه
وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 جنيها إلى 15 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلى أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.
 
 

سوق العبور اسعار الخضروات الخضروات البامية أسعار الخضر الطماطم الليمون

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