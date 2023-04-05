قطع الكهرباء عن 6 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة طوخ اليوم الأربعاء، على مغذي طنط الجزيرة لإجراء صيانة طارئة وحتى انتهاء الأعمال.



وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هى قرى (برشوم الصغرى - برشوم الكبرى - السيفا - كفر الفقهاء - الصالحية - سمير بر).



وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، إلى تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.

من ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم جولة ميدانية بمدينه بنها لمُتابعة أعمال رصف وتطوير شارع فريد ندا ورصف وشارع ترعه الإشارة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتطوير ورصف شوراع مدينة بنها والعمل علي تطوير. المداخل الرئيسية لإبراز المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.



بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبري أتريب حتي مدخل بنها حيث تم الانتهاء من دمك طبقة السن تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتي يتم فتحه أمام السيارات الإسبوع المقبل كما وجه المحافظ بدفع الأعمال في مشروع تطوير الأربع حدائق الموجودة بشارع فريد ندا بالإضافة الي دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشائها بمنتصف شارع فريد ندا.



وتابع المحافظ بتفقد رصف شارع ترعة الإشارة أمام مباحث الكهرباء بطول 200 متر وعرض 20 متر حيث تم الانتهاء تماما من أعمال الرصف من خطه رد الشيء لأصله بتكلفة وصلت 1.7 مليون جنيه.