عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بيوم اليتيم.. محافظ القليوبية يزور أطفال مؤسسة البنين والبنات لتقديم الهدايا لهم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بزيارة مؤسسة البنين ومؤسسة البنات بمدينة بنها، للاطمئنان على الأطفال وتقديم الهدايا التذكارية لهم وبحث مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.

محافظ القليوبية يُكرم 32 أمًّا مثالية وأسر الشهداء بالمحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا ورصف ترعة الإشارة ببنها


والتقى المحافظ بالأطفال، وحرص على الجلوس معهم والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة، كما اطمأن من المسئولين على توافر كل الإمكانات والتجهيزات ووسائل الترفية التي يحتاج إليها الأطفال ، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وحقهم في الرعاية وتلبية إحتياجاتهم .

وأكد "الهجان"، أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم، لافتًا إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. 

وأكد المحافظ، أيضا على سعادته بالمشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية التي يتواجد فيها أطفالنا وأبناؤنا، لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها كافة الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم، مشدداً على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.

وأشار المحافظ ، إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، ويصبحون سواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعاً، فضلا عن أنه عمل وطني وإنساني في المقام الأول.

وأوضح أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا.

IMG-20230404-WA0053
IMG-20230404-WA0053
IMG-20230404-WA0058
IMG-20230404-WA0058
IMG-20230404-WA0054
IMG-20230404-WA0054
القليوبية محافظ القليوبية تطوير شارع فريد ندا كفالة اليتيم تحقيق العدالة الإجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

حقيقة منح المواطنين 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية في التموين

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يُكرم 32 أمًّا مثالية وأسر الشهداء بالمحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا ورصف ترعة الإشارة ببنها

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان بالمنطقة الشمالية العسكرية

ناسا تعلن عن مفاجآت في المهمة الجديدة المتوجهة إلى القمر

من التليفون.. استخرج البطاقة وشهادة الميلاد والقيد العائلى فى نفس اليوم.. انفوجراف

خالد البلشي ينشر صور بداية الاستعدادات لإفطار النقابة في الدورين الثامن والرابع

5 خطوات هتخلصك من أرق الصيام| تعرف عليها

وزير التعليم: نسعى لإعداد طالب قوي مبدع مفكر مبتكر قادر على التنافسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعابين حية وفئران ميتة.. مقالب صادمة في غرفة ملابس لاعبي فريق إنجليزي

من عينها.. تفاصيل اكتشاف بريطانية إصابة ابنتها الرضيعة بسرطان

لا تتجاهلها.. اكتشف تليف الكبد بلمس المعدة وأشياء يجب فعلها على الفور

عملة نادرة.. كيف تصبحين أما قوية ومستقلة مثل نيللي كريم في المسلسل

فيديو

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

شهادات الـ22٪ تتنصر للجنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ