مصطفي مدبولي: اعتماد 14 نوفمبر يوما عالميا لمحاربة الاتجار بالتراث والثقافة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر أولت اهتماما خاصا باليونيسكو وساهمت في صياغة العديد من المبادرات التي تهدف لقيم احترام الآخر.



وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن مصر تقدمت بالعديد من المبادرات لحماية التراث كما نجحت مصر في اعتماد يوم ١٤ نوفمبر يوما عالميا لمحاربة الاتجار بالتراث والثقافة.

كما ساهمت في مصر عام ٢٠٢٠ لدعم أحقية الدول الافريقية باسترداد كافة ممتلكاتها المنهوبة.

واكد مدبولي انه تم إعطاء توجيهات لجميع الوزارات المعنية لدعم الترشيح المصري وتوظيف الإمكانيات المتاحة وتكثيف التحركات دوليا لتعظيم فوز مصر بهذا المنصب الرفيع والذي سيعقد انتخاباتها عام ٢٠٢٥.