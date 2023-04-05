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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: التراث الثقافي والأثري والفكري الثري يدفع مصر لاستكمال إسهاماتها التنويرية

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم ترشيح مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" خلال الفترة من 2025 إلى 2029، وهذا الترشيح جاء نتاجا لما خلصت إليه اللجنة الوطنية التي تضم كل الوزارات المعنية لدراسة فرص فوز مصر لهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار المرشحين، وتم اختيار الدكتور خالد العناني وتم اعتماده اليوم في مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن اختيار العناني جاء لإسهاماته الكبيرة في مجالات العلوم والتربية والثقافية، وخبراته في التعليم الجامعي وعلوم المصريات والبحث العلمي، بخلاف أنشطته وإسهاماته في كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية داخل وخارج مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الترشح لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" خلال الفترة من 2025 إلى 2029، جاء لخصوصية العلاقة بين مصر واليونسكو، وذلك للإسهامات المصرية في صياغة الميثاق المنشئ للمنظمة، مرورا بحملة إنقاذ معابد النوبة في تجربة فريدة ألهمت المجتمع الدولي لصياغة إحدى أهم الوثائق القانونية الخاصة بحماية التراث الطبيعي والثقافي.

وأشار إلى أن التراث المصري والثقافي والأثري والفكري الثري والمتنوع عبر العصور، والذي شهد التاريخ القديم والحديث على دوره الرائد في تشكيل وجدان الإنسانية، هو ما يدفع مصر لاستكمال إسهاماتها التنويرية من خلال ما نمتلكه من مؤسسات تعليمية عريقة يلتحق بها العديد من الطلاب، ويتخرج منهم علماء يحصلون على جوائز عالمية.

وأكد أن مصر تولي اهتماما خاصا لمنظمة اليونسكو، حيث تمت صياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في إطار تلك المنظمة التي تهدف إلى التعايش السلمي بين الشعوب ومبادرات حماية التراث المادي وغير المادي.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن ترشح مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، جاء لفرص مصر الكبيرة في هذا الشأن نظرا لدورها المهم، حيث نجحت في اعتماد يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمحاربة ظاهرة  الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، كما ساهمت في إطلاق برنامج رائد في دعم أحقية الدول الأفريقية في استرداد جميع ممتلكاتها المنهوبة، فضلا عن مشاركتها في صياغة مبادرات، وعلى رأسها قرار تفعيل دور اليونيسكو في مجال المحيطات، والتي صاغته مصر قبيل استضافة مصر COP27.

وأضاف أنه صدرت توجيهات لكل الوزارات المعنية لدعم الترشيح المصري وتوظيف الإمكانيات المتاحة للترويج له على النحو الملائم، فضلا عن التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة على نحو يعظم فرص مصر بهذا المنصب الرفيع استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها عام 2025.

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مدبولي: التراث الثقافي والأثري والفكري الثري يدفع مصر لاستكمال إسهاماتها التنويرية

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