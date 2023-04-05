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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلات Nokia بـ2000 جنيه بس.. تقدر تشتريها في رمضان

موبايلات Nokia ب
موبايلات Nokia ب 2000 جنيه بس..تقدر تشتريها في رمضان

تحاول شركة نوكيا Nokia الفنلندية الدخول في منافسة شرسة مع عمالقة التكنولوجيا مرة أخرى، بإطلاقها هواتف رائعة من حيث المواصفات ورخيصة من حيث السعر، بدلا من هواتف سامسونج وشاومي الغالية، لذلك سنوضح هنا أفضل هواتف نوكيا التي تقدم قيمة مقابل سعر.

 

هاتف Nokia C12

 

جاء هاتف نوكيا  Nokia C12، بشاشة بقياس 6.3 بوصة، من نوع LCD، تبلغ بجودة عرض + HD.

 

ويعمل هاتف Nokia C12، بواسطة معالج Unisoc SC9863A1 من إنتاج شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 28 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات من نوع PowerVR IMG 8322 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، قابلة للزيادة ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

 

يقدم هاتف Nokia C12،  كاميرتين خلفيتين الرئيسية منهما تأتي  بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب فلاش LED، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

يحتوي هاتف نوكيا الاقتصادي Nokia C12، على بطارية قوية تدوم طوال اليوم بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة، التي تدعم الشحن بقوة 5 وات.

 

يتميز هاتف Nokia C12 بمميزات أخرى مثل أنه مصنوع من هيكل  مرن، و ضد السقوط بفضل طبقة الحماية ، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP52.

 

ويبلغ سعر الهاتف العالمي 6500 روبية هندية (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري).

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هاتف Nokia C12 Pro

 

يتميز هاتف Nokia C12 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.3 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

 

ويقدم هاتف Nokia C12 Pro كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش LED. ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مع نوتش في منتصف الشاشة.

 

ويعمل هاتف Nokia C12 Pro بمعالج صيني ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A1، بدقة تصنيع 28 نانومتر، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. ويعمل الهاتف الذكي بنظام Android 12 Go Edition.

 

ويحزم الهاتف على بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G ، كما أنه مقاوم للغبار و الماء وفقا لمعيار IP52.

 

يبلغ سعر هاتف Nokia C12 Pro  مبلغ 7000 روبية هندية أي ما يعادل 2600 جنيه مصري.

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