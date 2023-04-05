حزب العدل يستقبل عددا من السياسيين والشخصيات العامة في حفل سحوره السنوي

أقام حزب العدل "حفل سحوره السنوي" بحضور عدد من المسئولين ورؤساء الأحزاب والنواب ًالشخصيات العامة، في أحد فنادق القاهرة.

وشاهد الحضور فيديو يستعرض تاريخ حزب العدل من النشأة إلى التطور الحالي، ومواقف الحزب وأعضائه الوطنية بجانب الدولة المصرية في لحظات حساسة وحاسمة من تاريخ مصر.

كما تم تكريم عماد السيد أحمد، والمهندس حمدي سطوحي، رؤساء حزب العدل السابقين، والدكتور عمرو الشوبكي رئيس الهيئة الاستشارية لحزب العدل، في مشهد غير مألوف في الحياة الحزبية للحياة السياسية المصرية.

ورحب رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالحفل، بالضيوف، مؤكدا أن الحزب يسعى دائما إلى تجديد أدواته وتطوير آلياته وطرح رؤى تتناسب مع مستجدات الأحداث المحلية والعالمية، ومشاركة القوى السياسية كافة في التفاعل والتشاور لما فيه مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.

وأعلن إمام خلال الحفل تكليف المهندس شريف حمودة بمنصب نائب رئيس الحزب، كما أعلن عن تدشين مركز العدل للدراسات بالصعيد، ومركز العدل للتنمية المستدامة، وإطلاق مبادرة للمحليات للتدريب وعمل مجالس محلية موازية.

وحضر الحفل كل من: محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى السابق، ورجل الأعمال السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، والسياسي حمدين صباحي، والإعلامى أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، والأنبا أرميا، وجميلة إسماعيل، وعمرو الشوبكي، وخالد داود، ومحمد أنور السادات، وناجي الشهابي، وفريد زهران وجيهان مديح، وهشام عبد العزيز، ورضا صقر، وأحمد بهاء شعبان، والكاتب الصحفي سيد الطوخى رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، والنائب سليمان وهدان، والنائب فخري الفقي، والنائب أحمد سمير زكريا وزوجته، والنائب إيهاب منصور، والنائبة أميرة صابر، والنائب أحمد رمزي، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب أيمن محسب، والسفير مجدي عامر، والنواب محمد الصمودى وهاني خضر وأحمد دراج وياسر منير ومحمود مشعل ومحمود سامي، وعدد من رؤساء وممثلين الأحزاب، مستقبل وطن، ومصر الحديثة، والنور، ومصر أكتوبر، ومصر الحديثة، والجيل، والمؤتمر، ومصر الاشتراكي، والكرامة وحماة الوطن، والمحافظين، والإصلاح والنهضة، والتجمع، والمحافظين، والناصري، وعدد من الفنانين أبرزهم صبحي خليل، وعمر القاضى، وأحمد الحلواني.

ومن بين الحضور رجال الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير مصر تايمز، والكاتب الصحفي محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة 24 وزوجته، والكاتب الصحفي طارق أمين رئيس تحرير قناة Mbc مصر.