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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت هتتعمي.. طالب يصيب فتاة ألقى عليها صواريخ في الشارع بزفتي

أمن الغربية
أمن الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط  طالب واستمرار البحث عن زميله الهارب لاتهامهما بإلقاء صواريخ رمضان علي مجموعة من الفتيات أثناء مرورهن بشارع الجمهورية بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، فأصاب أحد هذه الصواريخ طالبة بالصف الثالث الإعدادي تُدعي مريم.أ.ي، وتقدم والدها ببلاغ ضد الطالبين.

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كانت الٱجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من المقدم شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي يفيد  بورود بلاغ من أ.م.ي، يعمل بالتربية والتعليم، متهمًا فيه كلا من يـ أ ح، م م الـ، وكلاهما طالبين بإلقاء صواريخ وألعاب حارقة علي إبنته وصديقاتها أثناء مرورهن بشارع الجمهورية الرئيسي التابع لدائرة قسم شرطة مدينة زفتي، فأصاب نجلته مريم 15 عام في وجهها وعينها وتم نقلها للعلاج.

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كما تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش، من ضبط  يـ أ ح، 16 عام، بينما لم يتم ضبط المتهم الآخر وبالعرض علي النيابة العامة قررت النيابة سرعة ضبط المتهم الثاني وإستمرار حبس المتهم الأول وإستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

صواريخ حملات النيابة العامة مديرية امن الغربية العاب نارية الأجهزة الامنية شارع الجمهورية مدينة زفتى

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