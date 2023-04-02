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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم ‏لشغل مهام مدير مركز التطوير بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز التطوير المستدام لقطاع المستشفيات التعليمية.

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اليوم.. جامعة طنطا تتلقي طلبات شغل وظيفة عميد كلية التجارة

وأوضحت الجامعة، أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، وموافقة عميد الكلية التى يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح.

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وأضافت، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية والجامعة معتمد من الكلية على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، وأن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الاثنين الموافق 11 ابريل الجارى.

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