فتح باب التقديم ‏لشغل مهام مدير مركز التطوير بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز التطوير المستدام لقطاع المستشفيات التعليمية.

وأوضحت الجامعة، أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، وموافقة عميد الكلية التى يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح.

وأضافت، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية والجامعة معتمد من الكلية على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، وأن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الاثنين الموافق 11 ابريل الجارى.