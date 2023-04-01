عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي : سعيد بتواجدي والجلوس معكم المحافظ يطمئن على جودة الخدمات المقدمة للأيتام داخل دور الرعاية

محافظ الغربية يشارك 30 يتيما إفطارهم بأحد دور الرعاية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مشاركة الأطفال الأيتام إفطارهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الأول من أبريل من كل عام، وذلك من خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أحد دور الرعاية بحضور 30 يتيم من أبناء وبنات المحافظة، أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

تعيين 3 مستشارين لجامعة طنطا للشئون الطبية والتحول الرقمى والتطوير المؤسسي

وخلال الزيارة استمع الحضور للقرآن الكريم والأناشيد الدينية، إلى جانب الاستماع لأحد الأطفال الموهوبين في إلقاء الشعر، كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأولاد والبنات الحاضرين.

قدم المحافظ التهنئة للحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن سعادته البالغة بمشاركتهم والجلوس معهم، كما أطمئن على حسن معاملتهم في دور الرعاية التي ينتمون إليها ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم.

أكد رحمي حرصه الدائم، على مشاركة أطفال دور الرعاية في كافة المناسبات وتقديم الدعم لهم، موضحاً أننا جميعا نسعى جاهدين من أجل إسعادهم، وإدخال البهجة، والفرحة إلى قلوبهم حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بدور الأيتام وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة.

txt

تموين الغربية: 16 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

وتحدث المحافظ مع الأطفال والفتيات حول إنجازات الدولة المصرية ومشاريعها العملاقة، ومن جانبهم أبدى الجميع رغبتهم وسعادتهم في الذهاب لرحلات لاستكشاف هذه المشروعات، كما تحدث المحافظ معهم عن أحلامهم المستقبلية موجهاً كلامه للفتيات حيث حثهن على التخطيط لحياتهم المستقبلية، لأنهن أمهات الغد والقادرات على بناء أسرة قوية متماسكة قادرة على المشاركة في معركة البناء والتنمية.

الغربية محافظ الغربية التحول الرقمي التضامن الاجتماعي الدكتور طارق رحمي وزارة التضامن الاجتماعي يوم اليتيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

موضوعات متعلقة

الغربية تبدأ ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%

ترشيحاتنا

البتلو بـ 160 جنيهًا .. أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

برعاية مؤسسة أبو العينين |اسم الفائز التاسع في مسابقة برنامج " وفوق كل ذي علم عليم".. فيديو

مشادات بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني والأمن يتدخل

مواعيد فتح حديقة الحيوان وسعر تذكرة الدخول في شهر رمضان 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة خاطئة تحول زيت الزيتون لمادة ضارة ..تعرف عليها

بسبب ممثل .. قتال عنيف بين طالبات جامعيات في الهند | شاهد

"أنا خليفة ربنا".. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ماذا تعني ألوان الكدمة المختلفة في جسم الإنسان

فيديو

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

يروي قصته مع راقصة أرجنتينية.. تامر أمين خلال حوار ناري في العرافة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ