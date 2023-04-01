محافظ الغربية يشارك 30 يتيما إفطارهم بأحد دور الرعاية بطنطا

رحمي : سعيد بتواجدي والجلوس معكم المحافظ يطمئن على جودة الخدمات المقدمة للأيتام داخل دور الرعاية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مشاركة الأطفال الأيتام إفطارهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الأول من أبريل من كل عام، وذلك من خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أحد دور الرعاية بحضور 30 يتيم من أبناء وبنات المحافظة، أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وخلال الزيارة استمع الحضور للقرآن الكريم والأناشيد الدينية، إلى جانب الاستماع لأحد الأطفال الموهوبين في إلقاء الشعر، كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأولاد والبنات الحاضرين.

قدم المحافظ التهنئة للحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن سعادته البالغة بمشاركتهم والجلوس معهم، كما أطمئن على حسن معاملتهم في دور الرعاية التي ينتمون إليها ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم.

أكد رحمي حرصه الدائم، على مشاركة أطفال دور الرعاية في كافة المناسبات وتقديم الدعم لهم، موضحاً أننا جميعا نسعى جاهدين من أجل إسعادهم، وإدخال البهجة، والفرحة إلى قلوبهم حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بدور الأيتام وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة.

وتحدث المحافظ مع الأطفال والفتيات حول إنجازات الدولة المصرية ومشاريعها العملاقة، ومن جانبهم أبدى الجميع رغبتهم وسعادتهم في الذهاب لرحلات لاستكشاف هذه المشروعات، كما تحدث المحافظ معهم عن أحلامهم المستقبلية موجهاً كلامه للفتيات حيث حثهن على التخطيط لحياتهم المستقبلية، لأنهن أمهات الغد والقادرات على بناء أسرة قوية متماسكة قادرة على المشاركة في معركة البناء والتنمية.