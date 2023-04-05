كاتبة صحفية : زيارة رئيس قبرص تعكس دور مصر المحوري في المنطقة

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، ‏قالت الكاتبة الصحفية بمجلة روز اليوسف داليا طه إن أبرز الموضوعات التي كانت على طاولة القمة المصرية القبرصية الطاقة والغذاء.

وتابعت ان زيارة الرئيس القبرصي الأولى له بعد توليه الرئاسة وهذا يعكس دور مصر الحيوي في منطقة الشرق الأوسط وأن الزيارة تحمل العديد من الدلالات خاصة أنها تأتي في ظل الشراكة بين مصر وقبرص في منتدى غاز شرق المتوسط.

قبرص لها صوت مسموع في الاتحاد الأوروبي

واختتمت ان قبرص دولة لها صوت مسموع ودور في الاتحاد الأوروبي ولها رأي في الكثير من القضايا العربية، ولذلك الزيارة مهمة جدا ولها انعكاسات كثيرة، بجانب أن قبرص أصبحت مركز رئيسي لنقل الكهرباء من إفريقيا الي أوروبا وهذا في الوقت الذي استطاعت فيه مصر أن تثبت نفسها كمركز إقليمي للطاقة.