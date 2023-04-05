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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتبة صحفية : زيارة رئيس قبرص تعكس دور مصر المحوري في المنطقة

زيارة الرئيس القبرصي
زيارة الرئيس القبرصي

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، ‏قالت الكاتبة الصحفية بمجلة روز اليوسف داليا طه إن أبرز الموضوعات التي كانت على طاولة القمة المصرية القبرصية الطاقة والغذاء.

 

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سفير فلسطين بالقاهرة: انتهاكات الاحتلال ضربة للجهود الأممية

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السيسي: نقدّر اختيار رئيس قبرص لمصر أولى زياراته الإقليمية منذ انتخابه حاكما لبلاده

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الرئيس القبرصي: نعمل على تعزيز العلاقات وزيادة التعاون مع مصر

وتابعت ان زيارة الرئيس القبرصي الأولى له بعد توليه الرئاسة وهذا يعكس دور مصر الحيوي في منطقة الشرق الأوسط وأن الزيارة تحمل العديد من الدلالات خاصة أنها تأتي في ظل الشراكة بين مصر وقبرص في منتدى غاز شرق المتوسط.

 

قبرص لها صوت مسموع في الاتحاد الأوروبي

واختتمت ان قبرص دولة لها صوت مسموع ودور في الاتحاد الأوروبي ولها رأي في الكثير من القضايا العربية، ولذلك الزيارة مهمة جدا ولها انعكاسات كثيرة، بجانب أن قبرص أصبحت مركز رئيسي لنقل الكهرباء من إفريقيا الي أوروبا وهذا في الوقت الذي استطاعت فيه مصر أن تثبت نفسها كمركز إقليمي للطاقة.

الرئيس القبرصي الشرق الاوسط مصر قبرص الرئيس عبد الفتاج السيسي

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