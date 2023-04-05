الرئيس القبرصي: نعمل على تعزيز العلاقات وزيادة التعاون مع مصر

أعرب الرئيس القبرصي خلال المؤتمر الصحفي اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره للرئيس السيسي على كلماته الرقيقة وحفاوة الاستقبال والكرم له ولوفد بلده خلال شهر رمضان.

وتابع الرئيس القبرصي انه لشرف عظيم له زيارة القاهرة لأول مرة بصفته رئيس لجمهورية قبرص وذلك من اجل زيادة تعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين وقال: "إن مصر هي وجهته الثانية خارج قبرص بعد زيارته لليونان وهذا له أهمية رمزية كبيرة واكثر من ذلك لأنها تعكس إرادتنا السياسية لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية.

الاحترام المتبادل بين البلدين

واختتم الرئيس القبرصي أننا نسعى لتعزيز العلاقة بمصر وتوطيدها وتقويتها لصالح البلدين وتعد الشراكة التي تربطنا بمصر ناجحة بسبب الاحترام المتبادل بين البلدين مضيفا انه تناقش مع الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.