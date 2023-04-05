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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمضان كريم.. رئيس قبرص يوجه التحية لـ السيسي والحكومة والشعب المصري على حسن الاستقبال

رئيس قبرص
رئيس قبرص

وجه نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص،  التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حسن الاستقبال والترحيب.

 

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وردد نيكوس خريستودوليدس،  في كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي ، جملة “ رمضان كريم ” باللغة العربية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مطّرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لاسيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي، فضلاً عن مواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

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