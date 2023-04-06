العشري: هناك رهان قبرصي على الدور المصري في تدعيم العلاقات مع دول الإقليم

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس اختار أن تكون مصر أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في فبراير 2023.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا يدل على أن مصر هي الوجهة الإقليمية الأولى لقبرص، والرئيس القبرصي يسعى لتمكين وتعميق الاتصالات مع مصر الفترة القادمة، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة أيضا تهدف إلى توسيع دائرة الرؤية في إطار التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، باعتبار أن لديهم درجة كبيرة من النجاحات على مدى السنوات السابقة في شراكات اقتصادية ومشروعات البترول والغاز في شرق المتوسط.

رهان قبرصي على الدور المصري

وذكر العشري أن هناك رهانا قبرصيا على الدور المصري في تدعيم العلاقات القبرصية مع بقية دول الإقليم، وتنمية العلاقات على مسارات تنموية متعددة، وتعكس الزيارة يقينا أن قبرص لديها رغبة في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.