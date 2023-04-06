عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العشري: هناك رهان قبرصي على الدور المصري في تدعيم العلاقات مع دول الإقليم

زيارة الرئيس القبرصي
زيارة الرئيس القبرصي لمصر

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس اختار أن تكون مصر أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في فبراير 2023.

txt

السيسي: نقدّر اختيار رئيس قبرص لمصر أولى زياراته الإقليمية منذ انتخابه حاكما لبلاده

txt

الرئيس القبرصي: نعمل على تعزيز العلاقات وزيادة التعاون مع مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا يدل على أن مصر هي الوجهة الإقليمية الأولى لقبرص، والرئيس القبرصي يسعى لتمكين وتعميق الاتصالات مع مصر الفترة القادمة، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة أيضا تهدف إلى توسيع دائرة الرؤية في إطار التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، باعتبار أن لديهم درجة كبيرة من النجاحات على مدى السنوات السابقة في شراكات اقتصادية ومشروعات البترول والغاز في شرق المتوسط.

 

رهان قبرصي على الدور المصري

 

وذكر العشري أن هناك رهانا قبرصيا على الدور المصري في تدعيم العلاقات القبرصية مع بقية دول الإقليم، وتنمية العلاقات على مسارات تنموية متعددة، وتعكس الزيارة يقينا أن قبرص لديها رغبة في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

الرئيس القبرصي الكاتب الصحفي أشرف العشري مصر الشراكة الاقتصادية مصر واليونان قبرص البترول والغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

ترشيحاتنا

بعد محاكمته.. ترامب يطلب من الجمهوريين خفض تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 ابريل

هل يجوز النوم والصوم على جنابة ؟.. اعرف الحكم الشرعي

عقب فشل مفاوضات المدرب الألماني .. مدحت عبدالهادي مديرا فنيا للزمالك خلفا لفيريرا

منها اتباع العادات الإسلامية وتقديم لحم حلال|جامعة إكسفورد تلغي قداسًا للاحتفال بعيد الفطر

العشري: هناك رهان قبرصي على الدور المصري في تدعيم العلاقات مع دول الإقليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا .. طريقة تحضير طاجن بطاطس بالجبن

أهمها رقم 3..أطعمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على منقوع التين المجفف؟

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ