دعاء النصف من رمضان 2023 ردده إلى المغرب.. 10 أدعية تنجيك من أشد كرب يخيفك

لعل دعاء النصف من رمضان 2023 من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذه الأوقات، حيث بدأت ليلة النصف من رمضان مع غروب شمس أمس الأربعاء وتمتد حتى فجر اليوم ، لتسلم راية الفضل والدعاء ليوم النصف من رمضان الموافق الخامس عشر من الشهر الكريم، وحيث إنه لا أحد ليس بحاجة إلى دعاء النصف من رمضان 2023 خاصة أنه يجمع أكثر من فضل عظيم، وهو: فضل الشهر ، وساعات السحر بالليل - ليلة النصف من رمضان- كما أن دعاء النصف من رمضان 2023 من الأدعية المستجابة التي لا ترد ؛ والذي يبدأ وقته مع صيام يوم النصف من رمضان ليكن من دعاء الصائم حتى مغرب اليوم الخميس .

دعاء النصف من رمضان 2023

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن دعاء النصف من رمضان 2023 ، إنه يمكنك اغتنامه الآن حيث ليلة النصف من رمضان وحتى مغرب اليوم الخميس حيث يوم النصف من رمضان ، من خلال عدة أدعية لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء النصف من رمضان لتفريج الهم ، ما يلي: