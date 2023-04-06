سعر بروتون ساجا الجديدة في مصر| صور

واجه سوق السيارات خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات، التي أثرت بالسلب على إنتاج السيارات الجديدة وعدم توافرها لدى الوكلاء في مختلف أنحاء العالم، مما أدي إلي زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك يعود إلى نقص بعض مواد التصنيع مثل الرقائق الإلكترونية، ومن ضمن السيارات التي زادت أسعارها سيارة بروتون ساجا موديل 2022 .

بروتون ساجا موديل 2022

أعلن وكيل سيارات بروتون في مصر عن زيادة سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2022 خلال عام 2023 بقيمة تتراوح ما بين 25 الي 40 ألف جنيه .

محرك بروتون ساجا

تنتج سيارة بروتون ساجا موديل 2022 قوة 95 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته إلى 1300سي سي، وتنتج عزم أقصى للدوران يصل إلى 120 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 40 لتر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بروتون ساجا موديل 2022

مواصفات بروتون ساجا

زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بالعديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة نهارية، ومفتاح ريموت مشفر، وراديو، و USB ، و CD ، وMP3، وبلوتوث، واتصال بالهاتف الذكي، وشاشة معلومات، وكمبيوتر رحلات وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصه، ونظام التحكم في ارتفاع كرسي السائق، بالإضافة الي أن سيارة بروتون تحتوي علي ABS، و EBD، و BA، ووسائد هوائية، ومساعد ايكو درايف، ومخرج كهرباء 12V، وإنذار ضد السرقة.

بروتون ساجا موديل 2022

سعر بروتون ساجا

بروتون ساجا موديل 2022

الفئة الأولي ستاندرد تباع بسعر 430 ألف جنيه، بدلاً من 405 ألف جنيه، بزيادة 25 جنيه.

الفئة الثانية بريميوم تباع بسعر 465 ألف جنيه، بدلاً من 425 ألف جنيه، بزيادة 40 جنيه.