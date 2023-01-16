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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

15 ألف جنيه .. أسعار بروتون ساجا 2022 بعد الزيادة

بروتون ساجا موديل
بروتون ساجا موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بروتون داخل السوق المصرى ، عن الاسعار الجديدة لطرازته فى بداية عام 2023 ، والتى جاء من بينها ساجا موديل 2022 ، حيث تعد هذه هى الزيادة الاولى للسيارة من فترة .

برتون ساجا موديل 2022

وتاتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، ضمن فئة السيارات السيدان الاقتصادية داخل السوق المحلى المصرى ، وتقدم بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلي 120 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل إلي 95 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك .

 

وتستهلك السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود إلي 40 لتر.

برتون ساجا موديل 2022

وتات الابعاد الخارجية للسيارة بروتون ساجا موديل 2022، بطول 4331 مم، والعرض 1689 م، والارتفاع 1491 مم، وقاعدة العجلات 2465 مم، وحجم الشنطة الخلفية 420 لتر.

برتون ساجا موديل 2022

تحتوي سيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، على مصابيح أمامية حادة المظهر بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، مع حزمة من الشبكات الهوائية التي تتوسط مقدمة السيارة، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية ، و مكيف، وريموت كنترول، وفرش المقاعد من القماش، وباور، ونوافذ كهربائية خلفية، ونوافذ كهربائية أمامية، ومدخل USB، وبلوتوث، ومدخل AUX، وسبويلر خلفي، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار.

 

وتضم سيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، على العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات خلفيه للركن، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، ووسادة هوائية للركاب الأمامي .

برتون ساجا موديل 2022

اما عن اسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2022 : 

- الفئة Standard بسعر 350 ألف جنيه بدلا من 335 الف جنيه . 

- الفئة Premium بسعر 370 ألف جنيه بدلا من 355 الف جنيه .

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