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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرقعت فيه.. الألعاب النارية تنهي حياة شاب بالوادى الجديد

إسعاف
إسعاف

لقى شاب مصرعه بعد أن انفجرت فيه لعبة صواريخ "بازوكا"، مساء أمس الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزى، ولكن لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب بسبب الألعاب النارية في الوادي الجديد

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين انفجار لعبة صواريخ "بازوكا" في جسم شاب تسببت في وفاته مباشرة، وذلك في قرية "أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة، ويدعى عمر رشاد عمر علي، 22 سنة، وتم نقله لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

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