محافظ الوادى الجديد يوجه بزيادة نقاط تجميع القمح بمركز بلاط

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، توجيهات بزيادة نقاط تجميع القمح بمركز بلاط.

كما وجه المحافظ بقيام حملات سيارات الصرف الصحي بالمرور على القرى والتوابع بمركز بلاط التى لم تصلها خدمات الصرف الصحي مجانًا خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك دراسة تغيير مسار أعمدة الكهرباء التي تمر بأراضي المواطنين في حال وجود مسار بديل، والتنسيق مع قطاع الاتصالات لتوصيل خدمة الإنترنت للقرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادى الجديد مع عدد من أهالى قرى مركز بلاط خلال جولته الميدانية للمرور على مراكز الفرافرة والداخلة وبلاط ، وذلك على مدار الأسبوع الجارى، حيث قام بمشاركة الأهالى الإفطار الجماعي ويعقبه لقاء جماهيري مع المواطنين لمناقشة أهم المشكلات التى تواجههم واصدار تعليماته بسرعة حلها.