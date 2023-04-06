استشاري يضع روشتة لمرضى السكر خلال الصيام

قال الدكتور نادر الجارحي، استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء ورئيس جامعة دلتا لأمراض السكر، إن مريض السكر إذا سمح له الطبيب بالصيام، يجب عليه الالتزام بإرشادات تساعده على عدم التعب أثناء الصيام، ويبدأ البرنامج الغذائي له من بداية أذان المغرب بالإفطار على ثلاث تمرات مع كوب مياه ثم يذهب للصلاة.

وأضاف الدكتور نادر الجارحي، عبر لقائه على قناة “تن” الفضائية، أنه يجوز لمريض السكر أن يتناول من وجبة إلى وجبتين بين الصيام والسحور، لكن بشرط أن تكون الوجبات خفيفة وتحتوي على فاكهة، مع تجنب تناول الكثير من الحلويات.

وأوضح استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء، أنه من الأفضل في الوجبات تناول البروتينات والخضراوات قبل النشويات، ثم بعد ذلك تناول الشوربة، لكن يفضل أن تكون خالية من لسان العصفور أو الشعرية، لأنها مواد نشوية، بالإضافة إلى تجنب تناول العصائر المعلبة، والأفضل على الإطلاق أن يتناول ثمرة فاكهة، مع ضرورة عدم تناول الشاي والقهوة بكثرة حتى لا تتعرض خلايا الجسم للجفاف، لأنها تزيد من إدرار البول.