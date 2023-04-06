عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يضع روشتة لمرضى السكر خلال الصيام

صدى البلد

قال الدكتور نادر الجارحي، استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء ورئيس جامعة دلتا لأمراض السكر، إن مريض السكر إذا سمح له الطبيب بالصيام، يجب عليه الالتزام بإرشادات تساعده على عدم التعب أثناء الصيام، ويبدأ البرنامج الغذائي له من بداية أذان المغرب بالإفطار على ثلاث تمرات مع كوب مياه ثم يذهب للصلاة.

وأضاف الدكتور نادر الجارحي، عبر لقائه على قناة “تن” الفضائية، أنه يجوز  لمريض السكر أن يتناول من وجبة إلى وجبتين بين الصيام والسحور، لكن بشرط أن تكون الوجبات خفيفة وتحتوي على فاكهة، مع تجنب تناول الكثير من الحلويات.

وأوضح استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء، أنه من الأفضل في الوجبات تناول البروتينات والخضراوات قبل النشويات، ثم بعد ذلك تناول الشوربة، لكن يفضل أن تكون خالية من لسان العصفور أو الشعرية، لأنها مواد نشوية، بالإضافة إلى تجنب تناول العصائر المعلبة، والأفضل على الإطلاق أن يتناول ثمرة فاكهة، مع ضرورة عدم تناول الشاي والقهوة بكثرة حتى لا تتعرض خلايا الجسم للجفاف، لأنها تزيد من إدرار البول.

مرضى السكر الصيام إرشادات الخضروات الشاي قهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

ترشيحاتنا

موسكو لا تتدخل.. أول رد من الخارجية الروسية على محاكمة ترامب

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

زلزال عنيف بقوة 5.2 ريختر يضرب إندونيسيا

لهذا السبب .. مجلس الأمن يعلن عن انعقاد جلسة طارئة اليوم

ضرب إسرائيل بـ7 صواريخ.. وطائرات تل أبيب تقصف غزة

تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اعرف الضوابط والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمه تركته .. العثور على رضيع هندي داخل "جردل" |شاهد

نشرة المرأة والصحة .. مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية .. ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا؟

بخطوات ناجحة.. 5 طرق سهلة لتخزين المعجنات

إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

فيديو

إنذار للتمثيل.. قصة غريبة تطارد مدرب الزمالك الجديد |فيديوجراف

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ