تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



المقادير لعمل الكنافة



1/2 كيلو كنافة

1 كوب سمنة سايحة

1/2 كوب سكر بودرة

طبقة الكريمة

3 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة قشطة

1 ملعقة كبيرة سكر



الشربات



2 كوب سكر

1.5 كوب ماء

عصرة ليمون



الطريقة لعمل الكنافة بالقشطة



أولاً الكنافة بتكون متجمدة في الفريزر ، نطلعها نفرمها في الكبة أو بإيدينا ،

وعلي مفرش سيلكون أو رخامة نضيفة بننزل الكنافية عليها السكر وندمجهم مع بعض كويس ، ثم نضيف السمنة ونغلف الكنافة بيها كويس جداً .

وفي صينية مقاس 28 أو 30 مدهونة سمنة كويس بننزل بنصف كمية الكنافة تقريباً المهم تكون طبقة رفيعة جدا ،

ونضغطها كويس في الصينية ثم نضيف عليها طبقة الكريمة وهي سخنة ، ونسيب الطبقة لحد ماتبرد ،

ثم نضيف النصف الثاني من الكنافة أو لحد ماتغطي طبقة الكريمة ، وبرضه تكون طبقة رفيعة فمش لازم نضيف نص كيلو الكنافة كله .

وبعد كده بنضيف طبقة خفيفة من السمنة السايحة بالفرشاه من علي الوش .

ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 200 علي الرف الأوسط وبتاخد من 30_35 دقيقة ، لحد ماتاخد اللون الذهبي ونطلعها ونسيبها تهدا 10 دقايق تقريباً ثم نصب عليها نصف كمية الشربات البارد من فوق ثم نقلبها ونسقيها بالنص الباقي من الشربات من الجنب التاني ، ثم نسيبها تهدا لحد ماتبرد قبل مانقطعها عشان الكريمة تطلع متماسكة .