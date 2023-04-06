تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
المقادير لعمل الكنافة
1/2 كيلو كنافة
1 كوب سمنة سايحة
1/2 كوب سكر بودرة
طبقة الكريمة
3 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة قشطة
1 ملعقة كبيرة سكر
الشربات
2 كوب سكر
1.5 كوب ماء
عصرة ليمون
الطريقة لعمل الكنافة بالقشطة
أولاً الكنافة بتكون متجمدة في الفريزر ، نطلعها نفرمها في الكبة أو بإيدينا ،
وعلي مفرش سيلكون أو رخامة نضيفة بننزل الكنافية عليها السكر وندمجهم مع بعض كويس ، ثم نضيف السمنة ونغلف الكنافة بيها كويس جداً .
وفي صينية مقاس 28 أو 30 مدهونة سمنة كويس بننزل بنصف كمية الكنافة تقريباً المهم تكون طبقة رفيعة جدا ،
ونضغطها كويس في الصينية ثم نضيف عليها طبقة الكريمة وهي سخنة ، ونسيب الطبقة لحد ماتبرد ،
ثم نضيف النصف الثاني من الكنافة أو لحد ماتغطي طبقة الكريمة ، وبرضه تكون طبقة رفيعة فمش لازم نضيف نص كيلو الكنافة كله .
وبعد كده بنضيف طبقة خفيفة من السمنة السايحة بالفرشاه من علي الوش .
ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 200 علي الرف الأوسط وبتاخد من 30_35 دقيقة ، لحد ماتاخد اللون الذهبي ونطلعها ونسيبها تهدا 10 دقايق تقريباً ثم نصب عليها نصف كمية الشربات البارد من فوق ثم نقلبها ونسقيها بالنص الباقي من الشربات من الجنب التاني ، ثم نسيبها تهدا لحد ماتبرد قبل مانقطعها عشان الكريمة تطلع متماسكة .