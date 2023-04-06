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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها

الكنافة
الكنافة

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

طريقة عمل كب كيك الفانيليا

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المقادير لعمل الكنافة 


1/2 كيلو كنافة
1 كوب سمنة سايحة
1/2 كوب سكر بودرة
طبقة الكريمة
3 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة قشطة
1 ملعقة كبيرة سكر


الشربات


2 كوب سكر
1.5 كوب ماء
عصرة ليمون


الطريقة لعمل الكنافة بالقشطة 


أولاً الكنافة بتكون متجمدة في الفريزر ، نطلعها نفرمها في الكبة أو بإيدينا ،
وعلي مفرش سيلكون أو رخامة نضيفة بننزل الكنافية عليها السكر وندمجهم مع بعض كويس ، ثم نضيف السمنة ونغلف الكنافة بيها كويس جداً .
وفي صينية مقاس 28 أو 30 مدهونة سمنة كويس بننزل بنصف كمية الكنافة تقريباً المهم تكون طبقة رفيعة جدا ،
ونضغطها كويس في الصينية ثم نضيف عليها طبقة الكريمة وهي سخنة ، ونسيب الطبقة لحد ماتبرد ،
ثم نضيف النصف الثاني من الكنافة أو لحد ماتغطي طبقة الكريمة ، وبرضه تكون طبقة رفيعة فمش لازم نضيف نص كيلو الكنافة كله .
وبعد كده بنضيف طبقة خفيفة من السمنة السايحة بالفرشاه من علي الوش .
ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 200 علي الرف الأوسط وبتاخد من 30_35 دقيقة ، لحد ماتاخد اللون الذهبي ونطلعها ونسيبها تهدا 10 دقايق تقريباً ثم نصب عليها نصف كمية الشربات البارد من فوق ثم نقلبها ونسقيها بالنص الباقي من الشربات من الجنب التاني ، ثم نسيبها تهدا لحد ماتبرد قبل مانقطعها عشان الكريمة تطلع متماسكة .

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