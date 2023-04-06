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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات رمضان.. طريقة تحضير البقلاوة على أصولها

البقلاوة
البقلاوة

تعد البقلاوة من الحلويات الشهيرة التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان، كما تفضل العديد من السيدات تحضير البقلاوة في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير البقلاوة بالخطوات

مقادير البقلاوة

2 كوب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب ماء.

سكر بودرة.

طريقة تحضير البقلاوة

اخلطي الدقيق والخميرة والملح والنشا والسكر والفانيليا ثم اضافة الماء والتقليب.

اتركي الخليط حتى يتخمر وتقليب الخليط.

بل ملعقة بالزيت أو الماء وتقطع باليد والملعقة الخليط لكرات في الزيت.

تقليب البقلاوة حتى تمام النضج ثم رشها بالسكر البودرة وتقديمها.

البقلاوة مقادير البقلاوة طريقة تحضير البقلاوة خميرة الحلويات

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