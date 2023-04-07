عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة: الصيام أظهر لي الوجه الحقيقي لـ الإسلام

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الصوم أظهر له الوجه الحقيقي للإسلام، حيث سبق وصام عن الطعام تضامنا مع المسلمين أثناء زياراته السابقة لمخيمات اللاجئين.

وحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، قال جوتيريش، إنه سيزور الصومال خلال شهر رمضان الحالي للتعبير عن تضامنه مع الشعب الصومالي، وذلك في إطار زياراته المعتادة التي يجريها لدول إسلامية خلال رمضان كل عام.

وقال جوتيريش، إن الصوماليين يعانون منذ سنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار والقحط والجفاف.

الأكبر منذ 2006.. الأمم المتحدة تدين إطلاق الصواريخ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وأضاف: "الهدف من زياراتي للدول الإسلامية خلال شهر رمضان، هو لفت أنظار العالم إلى مآسي المجتمعات الإسلامية في هذه الدول".

وتابع قائلا: "على الجميع أن يتحدوا من أجل السلام في هذه الأيام التي يتم فيها الاحتفال بالأيام المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود معًا".

رمضان الصومال المسيحيين الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

نجم الزمالك السابق: ميدو مديرا فنيا للأبيض حتى نهاية الموسم

يصل الجمعة.. إعلامي شهير يكشف تطورات التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف قطاع غزة

ثمن باهظ .. أول تعليق من نتنياهو بعد قصف قطاع غزة

حماس تحمل إسرائيل مسؤولية العدوان.. وتدعو الفصائل للوحدة لمواجهة مفتوحة ضد الاحتلال

مفاجأة .. جنرال أمريكي يعلن موعد تخلي واشنطن عن أوكرانيا

زلازل قوية تضرب سواحل تركيا والبحر الأسود

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف قطاع غزة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غزة.. والاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا بعسقلان

شاهد.. اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

ترشيحاتنا

أبرز نتائج اجتماع مجلس الحرب المصغر الإسرائيلي حول غزة ولبنان

لديه طموح .. بركات يتغزل في فيوتشر عقب الفوز أمام الاتحاد السكندري

دعاء سورة يس .. تقضي الحاجة وتفك الكرب

استعدوا للحروب.. أمريكا تكشف عن "هدية" مزعجة لـ فنلندا بعد انضمامها للناتو

صغر 20 سنة.. حقيقة ستايل محمد فؤاد الجديد وسر نحافته| مرض والا رجيم؟

إخلاء منزل داخل غزة عقب غارة إسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الأدوية تؤثر على تحاليل الغدة الدرقية ؟

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

سحورك عندنا.. طريقة عمل الفول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

لدغة واحدة.. احذر البعوضة الزاعجة تصيبك بمرض مميت

فيديو

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ