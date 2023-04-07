أمين عام الأمم المتحدة: الصيام أظهر لي الوجه الحقيقي لـ الإسلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الصوم أظهر له الوجه الحقيقي للإسلام، حيث سبق وصام عن الطعام تضامنا مع المسلمين أثناء زياراته السابقة لمخيمات اللاجئين.

وحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، قال جوتيريش، إنه سيزور الصومال خلال شهر رمضان الحالي للتعبير عن تضامنه مع الشعب الصومالي، وذلك في إطار زياراته المعتادة التي يجريها لدول إسلامية خلال رمضان كل عام.

وقال جوتيريش، إن الصوماليين يعانون منذ سنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار والقحط والجفاف.

وأضاف: "الهدف من زياراتي للدول الإسلامية خلال شهر رمضان، هو لفت أنظار العالم إلى مآسي المجتمعات الإسلامية في هذه الدول".

وتابع قائلا: "على الجميع أن يتحدوا من أجل السلام في هذه الأيام التي يتم فيها الاحتفال بالأيام المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود معًا".