أرادت تركه.. عقوبة اسكتلندي أنهى حياة زوجته الحامل بطريقة مأساوية

حكمت محكمة اسكتلندية خلال ساعات القليلة الماضية على معلم أنهى حياة زوجته الحامل بطريقة مأساوية من فوق مقعد أرثر، أعلى نقطة فى سلسلة جبال في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا بالمملكة المتحدة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الجمعة، فإنه في لحظات تقشعر لها الأبدان أخذ الزوج كاشف أنور، 29 عاما زوجته المحامية فوزية جافيد، 31 عاما إلى المنطقة السياحية حيث ألقي بزوجته من ارتفاع 50 قدما.

جريمة باسكتلندا

ويرجع السبب الرئيس وراء إنهاء الزوج لحياة زوجته التي كانت حامل الأسبوع الـ 17 ، 2 سبتمبر 2021 إلى أنها أرادت تركه بعد شهور من معانتها من العنف المنزلي.

و قبل الوفاة، قالت الزوجة لشاهد عيان أثناء احتضارها نتيجة الجروح القاتلة: "لا تدع زوجي بالقرب مني ، لقد دفعني بسبب أنني أريد إنهاء زواجنا"

وأدانت هيئة محلفين في إدنبرة الزوج بتهمة قتل زوجته التي تعمل في مؤسسة خيرية للمشردين في مدينة برادفورد الإنجليزية، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.

الزوجة

الزوجة

الزوج والزوجة

مكان الجريمة