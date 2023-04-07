بها سم قاتل وتليف الرئة.. السجائر الإلكترونية طريقك الأقرب للإصابة بالسرطان

التدخين يعد من أسرع السلوكيات التي تتسبب في دمار الجهاز التنفسي وتليف الرئة، بالرغم من أن السجائر الإلكترونية يتم الترويج لها كبديل أقل ضررًا من السجائر العادية، ولكنها في الحقيقة تشكل خطورة أكبر على الجهاز التنفسي أو جسم الأنسان.

السجائر الالكترونية

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أدى تفشي الأمراض المرتبطة بالسجائر الإلكتروني العام الماضي إلى 39 حالة وفاة و2000 إصابة في الرئة.

تجربة درافن هاتفيلد مع السجائر الإلكترونية

بدأ درافن هاتفيلد تدخين السجائر الإلكترونية وهو يبلغ من العمر 13 عام، وبعد مرور 6 سنوات شعر بألم شديد في الرئة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية عليه أكدت إنه يدخن منذ 30 عام تقريبًا، بالرغم من إن عمرة 19 عام، وهذا وفقا لما ذكرته الديلي ميل.

أضاف الشاب، أنه بدأ في تدخين السجائر الإلكترونية فقط في عطلات نهاية الأسبوع، قبل أن تتطور عادته، ليدخن بعد ذلك كل يوم، ثم تطورت مرة أخرى لتكون طوال الوقت، موضحًا أن الأطباء قالوا له إن الضرر الذي تعرضت له الرئتين سببه التدخين الإلكتروني، وذكروا أن رئتيه بدتا، وكأنه يدخن 3 علب سجائر يوميًا لمدة 30 عامًا على الأقل، ليعاني بعد ذلك أعراضًا تمثل ألمًا حادًا في الصدر يزداد سوءًا بسبب التنفس العميق أو السعال، وسرعة دقات القلب والإرهاق.

ماذا قالت وزارة الصحة عن السجائر الإلكترونية؟

ردت وزارة الصحة والسكان، علي سؤال نصه، هل السجائر الإلكترونية ليست مضرة بنفس قدر السجائر التقليدية؟، من خلال منشور توعوي عبر فيسبوك.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك شائعة تفيد أن السجائر الإلكترونية ليست مضرة بنفس أضرار السجائر الإلكترونية، وهذا غير صحيح علي الإطلاق، حيث أن أضرارها جسيمة للغاية .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، إن السجائر الإلكترونية تسبب أضرارا جسيمة علي الجهاز الهضمي والنفسي بالإضافة الي تسببها في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن السجائر الإلكترونية تحتوي علي نسبة هائلة من النيكوتين والمواد الضارة والسموم التي تؤدي الي الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات.

السجائر الالكترونية

أضرار السجائر الإلكترونية

يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك مفهوم خاطئ يتعلق بشأن السجائر الإلكتورنية حيث يرى الكثيرمن الناس أن التدخين الإلكترونى آمن، لكن الحقيقة عكس ذلك إذ تؤدي تلك النوعية من السجائر إلى انتشار مشاكل صحية عديدة.

وأوضح بدران في تصريحات إعلامية، أن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان، وتعمل على إدخال العديد من المواد الكيميائية إلى أعضاء الجسم، مشيرًا إلى أن الرذاذ الموجود فيها يحتوي على جزيئات صغيرة من النيكوتين، ومعادن ثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص والكادميوم، وكل ذلك يؤدي إلى حدوث التهاب وتهيج في الرئتين، وقد يؤدي أيضًا إلى ضيق الشعب الهوائية، بالإضافة إلى الإصابة بالربو، وتفاقم حالة الصدر في مرضى الربو يسبب تلفًا واسع النطاق في الرئتين، وشكاوى دائمة بالسعال وضيق التنفس وألم الصدر، وقد يسبب الوفاة.