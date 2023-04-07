ذكرى العاشر من رمضان ويوم اليتيم بثقافة الفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أ. لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم بأشراف أ. سماح كامل .



نظمت مكتبة الفيوم العامة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان ويوم اليتيم بدأت الاحتفالية بمحاضرة بعنوان" السلام الاجتماعى فى الاسلام"للشيخ جمعة عبدالفتاح من وزارة الأوقاف بالفيوم وامام مسجد ناصر الكبير ، والذى تحدث بأن للسلام أهميّة كبيرة في حياة الأفراد والمجتمعات، وهو ما يجب أن تكون عليه العلاقات بينهم في الأساس؛ فالسلام هو أساس استقرار الإنسان النفسي واطمئنانه الذين يُعتبران من الحاجات الأساسية للإنسان كما المشرب والمأكل بالنسبة له إن لم يفوقانهما بشدّة، فمن ينكر ذلك عليه أن يجرّب أن يسترجع موقفاً كان يشعر فيها بالخوف من اعتداء معين ومن جانب آخر قدم قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكى بعنوان"رمضان شهر الانتصارات " إدارتها/مروة محمود بدات بتوضيح أبرز الانتصارات التاريخية التي وقعت خلال شهر رمضان، كالاتي غزوة بدر في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وقعت غزوة بدر الكبرى، التي أطلق عليها القرآن الكريم “يوم الفرقان”، وفيها انتصر المؤمنين على المشركين، لتبقى أول ملحمة انتصار تاريخي في سجل الدولة الإسلامية وقعت في العشرين من شهر رمضان بالعام الثامن من الهجرة الموافق 10 يناير 630 ميلادية، فاستطاع المسلمون من خلالها فتحَ مدينة مكة وضمَّها إلى دولتهم الإسلامية "موقعة حطين"وقعت في 26 من شهر رمضان المبارك الموافق للسابع عشر من شهر نوفمبر للعام الميلادي 1188، كانت بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي.



كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس أول أيام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالنادي المطور بسنورس تضمنت ندوة بعنوان" معارك رمضانية " لكل من د. عمر صوفي أ. عبد التواب الجارحي ورشة فنية بعنوان " رمضان النصر" لكل من مروة السيد فتوح عبد المنعم وحنان اسماعيل، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية ، وبدأت بالحديث عن المعارك التي وقعت في الشهر المعظم فقد وقعت في رمضان عدة غزوات ومعارك نذكر أشهرها وأعظمها من ذلك غزوة بدر، فيما تم عمل ورشة فنية مع بعض من الرواد الحاضرين وعبروا بالرسم والتلوين حسب وصفهم عن معارك رمضان.



بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية الليلة الأولى من ليالي رمضان الفنية والثقافية بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها أمسية شعرية لكل من الشعراء محمد جمعه وناريمان صابر تلاها عرض فني لفريق كورال الزمن الجميل بالمكتبة بقيادة المايسترو عبدالله هلال السرسناوى تغنوا فيها بعدد من الأغاني الرمضانية منها أهلاً رمضان ورمضان في مصر حاجه تانيه و وحوي يا وحوي وأغنية عاش بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان كما تم عمل ورشة فنية لعمل جدارية تحت عنوان أهلا رمضان للفنان محمود سالم ، جاء ذلك بحضور عدد كبير من أهالي مركز طامية.





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