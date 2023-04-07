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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جمال التلاوة يطرب الآذان في صلاة التراويح بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

بين باحاته وصوب جنباته اصطف اليوم الجمعة -السادس عشر من شهر رمضان المبارك- آلاف المصلين في الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏


وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح بسورة الأنبياء والحج برواية ‏حفص عن عاصم، ‏ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري، ورواية بن زكوان عن بن عامر الشامي، ورواية قالون عن نافع المدني.‏


وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الشيخ محمود محمد عزازي، والشيخ أيمن محمد عبد المنعم، والشيخ أحمد سعد العجمي، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ رضا رمضان، والشيخ حسام قاسم، والشيخ محمد السعداوي.


ويفد المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏


ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

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