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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة ١٦..مصطفى شعبان ينقذ عارفة عبد الرسول من الموت

صدى البلد

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل بابا المجال احداث مثيرة حيث حاول إنقاذ مصطفى شعبان حياة عارفة عبد الرسول من الوفاة، وذلك بعد أن إستنجدت سهر الصايغ به بعد أن تعرضت والدتها لأزمة قلبية شديدة، وانقذها رغم انها تريد ان تقتله لتأخذ طار ابنها.

كما ظهر المطرب محمد شاهين والمطرب حودة بندق، كضيوف شرف حيث قاموا بإحياء حفل رجوع مصطفى شعبان لوالده وخروجه من المستشفى.

مسلسل “بابا المجال” فى المركز الأول، بعدما كان يحتل المركز الثاني خلال الفترة الماضية، ليزيح بذلك مسلسل “رمضان كريم” الذى كان يتواجد فى المركز الأول.

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مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وياسمين رئيس، وأحمد كشك.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها “النهار”، و"النهار دراما"، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

 

 

وفاء عامر مصطفى شعبان سوسن بدر ياسمين رئيس محمد شاهين باسم سمرة

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