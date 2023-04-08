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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أندرو محسن يترك منصبه كمدير فني لمهرجان القاهرة

اندرو
اندرو

اعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن ترك الناقد اندرو محسن  منصبة كمدير للمكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

وكتب المهرجان عبر صفحتة الرسمية:"

تتوجه إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجزيل الشكر للناقد أندرو محسن المدير السابق للمكتب الفني للمهرجان على كافة مجهوداته و تفانيه في سنوات عمله في فريق مبرمجين المهرجان و دوره الفعال خلال تلك الفترة و نتمنى له كامل التوفيق في المسيرة و مهامه القادمة متمنين أن تكون الخبرات التي اكتسبها خلال عمله بالقرب من الإدارات الفنية  المتتالية للمهرجان عونا له في تلك المسيرة و في نشاطاته القادمة.

وكتب اندرو عبر حسابه على فيسبوك:"انتهى عملي مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هذه الرسالة لم أكن أتوقع أن أكتبها يومًا، ولكن كما غنت فيروز "دايمًا في الآخر فيه وقت فراق".

وتابع:"أتذكر المرة الأولى التي أتيت فيها وأنا بعد في بدايات مسيرتي كناقد إلى مكتب المهرجان عام 2015 قبل انطلاق الدورة 37 بأسابيع قليلة، ضيفًا على المهرجان آنذاك يشاهد بعض أفلام المسابقة الدولية بدعوة من الراحل العزيز جدًا أ. يوسف شريف زرق الله، وكنت أحسب أنها زيارة عابرة، قبل أن يتحول المهرجان لمقر عملي طيلة السنوات التالية. وكما أقول دائمًا: لا أستطيع أن أفصل مسيرتي في المهرجان عن نجاحي العملي والشخصي بشكل عام، فلولا الخبرة التي اكتسبتها في المهرجان لما كنت ما أنا عليه الآن. خلال هذه السنوات في مهرجان القاهرة "لعبت كل الألعاب" وتنقلت بين مناصب مختلفة من لجنة المشاهدة إلى إدارة الندوات، ومن إدارة مسابقة الأفلام القصيرة إلى الإدارة الفنية. تعلمت الكثير وأتمنى أن أكون أضفت الكثير أيضًا للمهرجان. وأعتبر نفسي محظوظًا لأني عملت مع ثلاث إدرات مختلفة وكنت شاهدًا على التغيرات التي شهدها المهرجان مع كل منها.

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وأضاف:"أشكر جميع من دعموني خلال تلك الفترة، سواء داخل مكتب المهرجان أو خارجه، وسعيد بالصداقات الجديدة التي كونتها سواء من الصحفيين الذين دائمًا ما كانت آراؤهم مهمة في توجيه أسلوب العمل، أو صناع الأفلام الذين تعرفت عليهم خلال هذه الرحلة، أو الكثير من الأصدقاء الذين رشحت لهم فيلمًا في هذه الدورة أو تلك، وتناقشنا سريعًا بعد نهاية الفيلم عن رأيهم.

واختتم:"سيظل مهرجان القاهرة السينمائي بمثابة بيتي الثاني دائمًا، وأتمنى أن يستمر المهرجان في نجاحاته مع إدارته الحالية التي أكن لها كل الود.

 

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