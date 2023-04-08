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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بجنوب سيناء

صورة أرشيفية للحوادث
صورة أرشيفية للحوادث

لقى شخص مصرعه، وأصيب  أخر في حادث تصادم سيارتين، اليوم الجمعة، على الطريق الدولي بجنوب سيناء.
تلقى اللواء شريف، رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم  سيارة ملاكي (175-  ف. ر) مع سيارة نقل (م. ن . ق -  7265 )، على الطريق الدولي الواقع بنطاق مدينة رأس سدر، أمام واحة أدم بعد كمين الصعايده، وأسفر الحادث عن مصرع محمد عبده عبد المنعم، 52 عامًا، من القاهرة، وإصابة عبد الحافظ محمد سعيد، 60 عامًا، من القاهرة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وكسر بالساق اليمنى.
وجرى نقل المصاب والجثة إلى  مستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

حوادث الطرق

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حوادث جنوب سيناء اصابة شخص طرق رأس سدر

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