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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب سيناء .. فوانيس ومشغولات يدوية لـ "أم عبده" بطور سيناء تتفوق على المستورد

مسجد من الخرز
مسجد من الخرز

لم تقف السيدة  سلوى علي، عبد العاطي مكتوفة الايدي أو تنعي حظها بعدم الحصول على  الوظيفة الميري لكنها تعلمت مهنة صناعة المشغولات اليدوية بالخرز واصبحت منتجة مشغولات يدوية بالخرز تنافس وتتفوق علي المستورد بالجودة .


التقي موقع " صدي البلد " الاخباري بالسيدة سلوى علي عبد العاطي الشهيرة ب " ام عبده " ٤٨ سنة .

قالت أم عبده إنها تعلمت فن المشغولات اليدوية بالخرز  في دورة تدريبية في القوى العاملة منذ ١١ سنة مشيرة إلى أنها احترفت العمل وأصبحت تصمم جميع أنواع المشغولات سواء فوانيس رمضان التي تفوقت علي الصيني  لانها تستمر سنوات بدون اعطال او تلف وتابعت " ام عبده " في رمضان قامت بتصميم مسجد ولوحات مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم وعبارات لشهر الصوم .


وأشارت أنها تشارك في معارض للمحافظة ولكنها مازالت تجيد التسويق  في ظل علاء اسعار الخامات الخرز علاوة عدم وجود معرض ثابت للسيدات اللاتي يقمن بالانتاج في منازلهم .


وأضافت أم عبده أنها رغم مرضها واحتياجها لإجراء عملية في عينها لكنها تقوم بالعمل وإنتاج انواع مختلفة من الخرز مثل حقبة السيدات  والبونبونية وعلب المكتب .


وطالبت ام عبدة بدعم السيدات اللاتي يعملن بمشغولات الخرز لزيادة دخل أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار،  مشيرة إلي إنها علي استعداد لتدريب ومساعدة كل من يريد ان يتعلم  فن صناعة المشغولات اليدوية بالخرز.

مشغولات الخرز اليدوية

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طور سيناء المشغولات الخرز أم عبده فوانيس تنافس

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