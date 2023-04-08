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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسمنت بكام..أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 8 - 4- 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

شهدت أسعار الحديد استقرارا منذ بداية أبريل، فيما ارتفعت سعر الأسمنت  بقيمة تتراوح ما بين 30 الي 70 جنيها في الطن الواحد.


وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم  السبت 8 ابريل 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .


ونستعرض أسعار الحديد في مصر  اليوم السبت 8 - 4 - 2023 على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 39000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم السبت عند 39000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم السبت 38800جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم السبت 38800جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم السبت  38500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم السبت  38500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم السبت 38500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم السبت  نحو 38000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم السبت  نحو 38000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم السبت نحو 38500جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت  نحو 38000جنيه للطن الواحد

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الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

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عز بـ 39 ألف جنيه.. أسعار الأسمنت والحديد اليوم الثلاثاء 4 أبريل


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم السبت:

 

ارتفعت أسعار الأسمنت علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح مابين 30 الي 70 جنيه في الطن الواحد.

 


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1980جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1970جنيه لطن النصر مقارنة 1910 جنيه لطن الأسبوع الماضي بارتفاع 60 جنيها .

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم السبت نحو1905جنيه للطن 


وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم السبت نحو 1900 جنيه للطن مقارنة 1830 جنيه لطن الأسبوع الماضي بارتفاع 70 جنيها . 

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم السبت نحو 1880 جنيها للطن مقارنة 1850 جنيه لطن الأسبوع الماضي بارتفاع 30 جنيها

 

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم السبت نحو  1890جنيه للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم السبت نحو 2010 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم السبت 2020 جنيها للطن.

وسجل أسمنت لافارج اليوم السبت 1990جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم السبت  1845جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

مواد البناء الحديد اسعار الحديد أسعار الأسمنت اليوم السبت

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