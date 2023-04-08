عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لها مزاياها الخاصة.. ​​دماغ المرأة أصغر من الرجل

دماغ المرأة أصغر
دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل! لكن لها مزاياها الخاصة

قارن باحثون من جامعتي كامبريدج وأوكسفورد في بحثهم حجم أدمغة النساء والرجال باستخدام اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي ووجدوا أن حجم دماغ الرجال يزيد بنسبة 8 إلى 13 في المائة عن حجم دماغ النساء.

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

سحورك فى رمضان.. فول بالبسطرمة وبيض أومليت بالبطاطس

سبب صغر دماغ المرأة

وقد لوحظ في الدراسة أن الاختلاف في حجم دماغ المرأة والرجل يرجع إلى البنية الجسدية بشكل عام ، يكون ارتفاع الرجال أكبر من طول النساء، مما يتأثر أيضًا بحجم دماغهم لم يلاحظ هذا الاختلاف أن يكون له أي تأثير على الوضوح.

تحصل النساء على هذه الميزة

في الدراسة ، وُجد أن القشرة المخية المعزولة عند النساء أكبر من قشرة الرجل يرتبط هذا الجزء من الدماغ بالعواطف والمواقف والتفكير والوعي الذاتي قد يكون هذا أيضًا السبب وراء كون المرأة أكثر عاطفية.

الرجال يحصلون على هذه الميزة

الرجال يحصلون على هذه الميزة

في حين أن اللوزة الدماغية للذكور أكبر، يُعتقد أن هذا الجزء من الدماغ مسؤول عن المهارات الحركية والعواطف القائمة على البقاء وبسبب ذلك ، فإن القدرة على الاستمتاع والنشاط البدني والتعلم والتذكر تظهر بشكل أفضل عند الرجال.

النساء المعرضات لخطر هذه الأمراض

وفقًا لـ Northwestern Medicine  ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والزهايمر والتصلب المتعدد والسكتة الدماغية لهذا السبب يجب أن يكونوا أكثر وعياً بهذه الأمراض.

الرجال في خطر الإصابة بهذه الأمراض

تختلف مخاطر المشاكل الصحية التي يواجهها الرجال هم أكثر عرضة للإدمان على الكحول ، واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ، والتوحد ، ومرض باركنسون .

المرأة والرجل السكتة الدماغية مخاطر النشاط البدني النساء والرجال التصوير بالرنين المغناطيسي فول بالبسطرمة أسباب العقم التصلب المتعدد لسكتة الدماغية الرجال والنساء الرنين المغناطيسي المغناطيسي باركنسون السكتة الدماغي سحورك فى رمضان سكتة الدماغية المهارات الحركية العقم عند الرجال والسكتة الدماغية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

الشامسي يعرض تحمل التكاليف.. نهائي كأس مصر بين انسحاب بيراميدز ورفض الاتحاد للحكام الأجانب

موضوعات متعلقة

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

ننشر نص البيان المشترك الصادر عن الرئيس السيسي ونظيره الهندي

لتجنب التشوهات.. الحوامل عليهن إجراء هذا الفحص 7 مرات

يقوي الذاكرة بسرعة الصاروخ.. القيام بهذا العمل في الصباح يجعل الدماغ أسرع

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8-4-2023

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق

الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستورى أمام الشيوخ ..غدا

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بقرية السجاعية بالمحلة والأمن يحقق

مسلسل تغيير جو.. إشادة بأغاني أمير عيد في التتر ومشاهد الحلقة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لها مزاياها الخاصة.. ​​دماغ المرأة أصغر من الرجل

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ