لها مزاياها الخاصة.. ​​دماغ المرأة أصغر من الرجل

قارن باحثون من جامعتي كامبريدج وأوكسفورد في بحثهم حجم أدمغة النساء والرجال باستخدام اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي ووجدوا أن حجم دماغ الرجال يزيد بنسبة 8 إلى 13 في المائة عن حجم دماغ النساء.

سبب صغر دماغ المرأة

وقد لوحظ في الدراسة أن الاختلاف في حجم دماغ المرأة والرجل يرجع إلى البنية الجسدية بشكل عام ، يكون ارتفاع الرجال أكبر من طول النساء، مما يتأثر أيضًا بحجم دماغهم لم يلاحظ هذا الاختلاف أن يكون له أي تأثير على الوضوح.

تحصل النساء على هذه الميزة

في الدراسة ، وُجد أن القشرة المخية المعزولة عند النساء أكبر من قشرة الرجل يرتبط هذا الجزء من الدماغ بالعواطف والمواقف والتفكير والوعي الذاتي قد يكون هذا أيضًا السبب وراء كون المرأة أكثر عاطفية.

الرجال يحصلون على هذه الميزة

الرجال يحصلون على هذه الميزة

في حين أن اللوزة الدماغية للذكور أكبر، يُعتقد أن هذا الجزء من الدماغ مسؤول عن المهارات الحركية والعواطف القائمة على البقاء وبسبب ذلك ، فإن القدرة على الاستمتاع والنشاط البدني والتعلم والتذكر تظهر بشكل أفضل عند الرجال.

النساء المعرضات لخطر هذه الأمراض

وفقًا لـ Northwestern Medicine ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والزهايمر والتصلب المتعدد والسكتة الدماغية لهذا السبب يجب أن يكونوا أكثر وعياً بهذه الأمراض.

الرجال في خطر الإصابة بهذه الأمراض

تختلف مخاطر المشاكل الصحية التي يواجهها الرجال هم أكثر عرضة للإدمان على الكحول ، واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ، والتوحد ، ومرض باركنسون .