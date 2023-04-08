سحورك فى رمضان.. فول بالبسطرمة وبيض أومليت بالبطاطس

يقدم "صدى البلد" يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتقديم الخضروات وخصوصا الورقية والبروتين، في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي.

إذا كنتي تبحثين عن سحور مميز نقدم لكي اليوم طريقة عمل طريقة عمل الفول بالبسطرمة واومليت البطاطس بالخضار للشيف نور.



مكونات سحور مميز:

كوب فول

3 شرائح بسطرمة مخلية من الثوم

مقدار كوب صغير فلفل ألوان مقطع

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 بيض

ملعقة زبدة أو سمنة

ملعقة زيت

ملح

فلفل أسود

كمون

كزبرة

طريقة عمل الفول بالبسطرمة:



طريقة التحضير:

تذاب الزبدة في مقلاة مع الزيت ثم يضاف إليها البسطرمة المقطعة وتشوح قليلاً.

قومي بإضافة الثوم للبسطرمة وتقلب جيدا ثم يضاف إليها الفلفل الملون حتى يذبل.

ثم ضعي الفول على المزيج السابق ويقلب جيدا ثم يضاف إليه التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون مع الاستمرار في التقليب.

يصب مزيج الفول في قالب الفرن "طاجن" ثم يوضع فوقه البيض ويرش فوقة القليل من الفلفل الأسود والملح.

يدخل القالب الفرن لمدة عشر دقائق حتى التأكد من نضج البيض ويقدم ساخناً.

يمكنك صنع طبق إضافي من البطاطس المحمرة مع السلطة الخضراء.

أومليت البيض بالبطاطس

المكونات:

عدد 5 حبات من البيض.

½ كوب من الجبن الشيدر والموزاريلا.

عدد 1 ثمرة من الفلفل.

½ كوب من البقدونس المفروم.

عدد 1 حبة من البصل المفروم.

عدد 1 كوب السجق.

1 طماطم

1 فلفل رومي أو شطة حسب الرغبة

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

علبة من القشطة.

عدد 1 كيلو من البطاطس المقشرة والمقطعة.

طريقة عمل بيض أومليت بالبطاطس:

فى مقلاة عميقة نقوم بإضافة كمية من الزيت ونتركه حتى يصبح ساخناً ثم نقوم البصل المفروم وننتظر مرة أخرى مع التقليب ثم نقوم بإضافة البطاطس ونتركها لمدة 10 دقائق على درجة حرارة مرتفعة مع مراعاة التقليب من حين لآخر.

نقوم بإخراج البطاطس والبصل من الزيت ثم ندعهم جانباً في طبق آخر.

في وعاء آخر نقوم بإضافة البيض والقشطة والفلفل الأسود والملح مع الخفق حتى تتجانس المكونات.

في وعاء عميق آخر، نقوم بإضافة البطاطس والبقدونس والفلفل الأخضر وجبن الشيدر والموزاريلا والسجق.

نقوم بإضافة خليط البيض إلى خليط البطاطس والجبن.

نقوم بوضع مقلاة على درجة حرارة متوسطة ، ثم نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة وملعقة أخرى من الزيت.

ننتظر قليلاً حتى تذوب الزبدة ثم نقوم بإضافة خليط البيض والبطاطس

نقوم بتغطية المقلاة لمدة 5 دقائق على درجة حرارة متوسطة.

نقوم بقلب الأومليت على طبق ثم نقوم بإعادة الأومليت إلى المقلاة.

نترك خليط الأومليت لمدة 5 دقائق أخرى.

نقوم بتقديم الاومليت بجانب الخبز وبالهناء والشفاء.