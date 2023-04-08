عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك فى رمضان.. فول بالبسطرمة وبيض أومليت بالبطاطس

فول بالبسطرمة وأومليت
فول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

يقدم "صدى البلد" يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتقديم الخضروات وخصوصا الورقية والبروتين، في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي. 

 

إذا كنتي تبحثين عن سحور مميز نقدم لكي اليوم طريقة عمل طريقة عمل الفول بالبسطرمة واومليت البطاطس بالخضار للشيف نور.

إتحجت تاني ولا أيه ؟.. صور أثارت الجدل لـ حلا شيحة| شاهد

بالقفطان المغربي.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور


مكونات سحور مميز:
كوب فول

3 شرائح بسطرمة مخلية من الثوم

مقدار كوب صغير فلفل ألوان مقطع

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 بيض

ملعقة زبدة أو سمنة

ملعقة زيت

ملح

فلفل أسود

كمون

كزبرة

طريقة عمل الفول بالبسطرمة:


طريقة التحضير:
تذاب الزبدة في مقلاة مع الزيت ثم يضاف إليها البسطرمة المقطعة وتشوح قليلاً.

قومي بإضافة الثوم للبسطرمة وتقلب جيدا ثم يضاف إليها الفلفل الملون حتى يذبل.

ثم ضعي الفول على المزيج السابق ويقلب جيدا ثم يضاف إليه التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون مع الاستمرار في التقليب.

يصب مزيج الفول في قالب الفرن "طاجن" ثم يوضع فوقه البيض ويرش فوقة القليل من الفلفل الأسود والملح.

يدخل القالب الفرن لمدة عشر دقائق حتى التأكد من نضج البيض ويقدم ساخناً.

يمكنك صنع طبق إضافي من البطاطس المحمرة مع السلطة الخضراء. 

 

  أومليت البيض بالبطاطس

المكونات:
عدد 5 حبات من البيض.
½ كوب من الجبن الشيدر والموزاريلا.
عدد 1 ثمرة من الفلفل.
½ كوب من البقدونس المفروم.
عدد 1 حبة من البصل المفروم.
عدد 1 كوب السجق.

1 طماطم

1 فلفل رومي أو شطة حسب الرغبة
ملح.
فلفل أسود.
زيت.
علبة من القشطة.
عدد 1 كيلو من البطاطس المقشرة والمقطعة.

طريقة عمل بيض أومليت بالبطاطس:
فى مقلاة عميقة نقوم بإضافة كمية من الزيت ونتركه حتى يصبح ساخناً ثم نقوم البصل المفروم وننتظر مرة أخرى مع التقليب ثم نقوم بإضافة البطاطس ونتركها لمدة 10 دقائق على درجة حرارة مرتفعة مع مراعاة التقليب من حين لآخر.
نقوم بإخراج البطاطس والبصل من الزيت ثم ندعهم جانباً في طبق آخر.

في وعاء آخر نقوم بإضافة البيض والقشطة والفلفل الأسود والملح مع الخفق حتى تتجانس المكونات.

في وعاء عميق آخر، نقوم بإضافة البطاطس والبقدونس والفلفل الأخضر وجبن الشيدر والموزاريلا والسجق.
نقوم بإضافة خليط البيض إلى خليط البطاطس والجبن.
نقوم بوضع مقلاة على درجة حرارة متوسطة ، ثم نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة وملعقة أخرى من الزيت.
ننتظر قليلاً حتى تذوب الزبدة ثم نقوم بإضافة خليط البيض والبطاطس
نقوم بتغطية المقلاة لمدة 5 دقائق على درجة حرارة متوسطة.
نقوم بقلب الأومليت على طبق ثم نقوم بإعادة الأومليت إلى المقلاة.
نترك خليط الأومليت لمدة 5 دقائق أخرى.
نقوم بتقديم الاومليت بجانب الخبز وبالهناء والشفاء.

خضروات السلطة طريقة عمل الفول تناول الفول المياه والطاقة فول بالبسطرمة البسطرمة البيض بالبطاطس سحورك فى رمضان ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

الأحد ليلًا | تحذير طارئ من الأرصاد برسالة تنبيه مهمة للجميع

موضوعات متعلقة

بـ20 جنيها فقط.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

طريقة عمل الأومليت بالبطاطس بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج.. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل باتون ساليه بالكمون

بدون لحوم.. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار

ترشيحاتنا

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

بيلنكن :الشراكة بين أمريكا وأوكرانيا تستهدف فرص الإستثمار والإبتكار

متشرد ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

بسبب مشكلة تتسبب في الحوادث..تسلا تستدعي أكثر من 400 سيارة بأمريكا

الخطيب يهنئ فريق الأهلي لكرة اليد والجهاز الفني ببطولة دوري المحترفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

أجمل الصور وكواليس حضور سفير كوريا في أكبر مائدة إفطار بالمطرية| خاص

إتحجبت تاني ولا أيه ؟.. صور أثارت الجدل لـ حلا شيحة| شاهد

الشامسي يعرض تحمل التكاليف.. نهائي كأس مصر بين انسحاب بيراميدز ورفض الاتحاد للحكام الأجانب

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ