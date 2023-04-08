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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إتحجبت تاني ولا أيه ؟.. صور أثارت الجدل لـ حلا شيحة| شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد ان  فاجأت متابعيها بنشر  جميع صورها على الحساب الخاص بها عبرInstagram  ومنهم صورة بالحجاب مجددا.


 

وظهرت حلا شيحة ، باطلالة جديدة واثارت الجدل  بارتدائها الحجاب وهو ما دفع الجمهور يعلق:" هتتحجيى تانى ولا ايه".


 

وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا شيحة  من قبل صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور لـ حلا شيحة أثارت ضجة على السوشيال ميديا

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