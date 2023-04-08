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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يعلق على قرار إسناد نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز لحكام مصريين

صدى البلد

علق محمد بركات على قرار اختيار حكام مصريين من أجل إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس يوم الاثنين المقبل.


وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة تم التعاقد معه لتطوير المنظومة التحكيمية والوصول بها لمصاف الأحداث العالمية وتواجد حكام في كأس العالم والنهائيات القارية".
وأشار إلى أن بيريرا يتمسك بتعيين حكام مصريين لإدارة مباراة نهائي الكأس الذي يجمع بين فريقين مصريين وهما الأهلي وبيراميدز مؤكداً أنه من الضروري أن يكتسب الحكام الخبرات من خلال هذه المباريات الكبرى.
وأضاف:" كل الاحترام والتقدير لنادي بيراميدز ، والقرار بإسناد النهائي لحكام مصريين سببه الرئيسي دعم فيتور بيريرا في مهمته كرئيس للجنة الحكام".
وأكد أن بيريرا لو رحب بالاستعانة بحكام أجانب لنهائي الكأس لتمت الموافقة على الأمر موضحاً أن رئيس لجنة الحكام أبدى ثقته التامة في التحكيم المصري.
وأتم قائلاً:" للأسف نحن من نحاول التقليل من المنظومة التحكيمية ويجب منح الفرصة الكاملة لبيريرا ووجهة نظره في تدعيم الكرة المصرية".

اتحاد الكرة الأهلى نادي بيراميدز بيراميدز لجنة الحكام محمد بركات

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