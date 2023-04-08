عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تطلق إعلانًا تشويقيًا لـ موستانج سوبر كوبرا جيت 1800 EV | شاهد

Super Cobra Jet
Super Cobra Jet

تخطط شركة فورد بعد أيام قليلة في 13 أبريل للكشف عن إصدار جديد كلياً من طراز موستانج Super Cobra Jet بمحرك كهربائي خارق، بالإضافة لقدومها باللون الأزرق البيضاوي المميز.

وشوقت فورد للسيارة الجديدة بواسطة فيديو قصير بواسطة حساب فورد بريفورمنس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أحدث الأسعار لأشهر 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر| صور

أرخص سيارات أودي بخصم 70% لفترة محدودة| صور

Super Cobra Jet

ومن خلال الفيديو التشويقي، يمكن رؤية سيارة Super Cobra Jetباللون الأبيض مع خطوط حمراء مقابل اللون الأسود غير اللامع ، لكن الرقم باللون الأزرق أدناه يتطلب نظرة فاحصة، 1800 ، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التأكيد على أن هذه سيارة كهربائية ، فإن اللون الأزرق هو اللون العالمي للطاقة الكهربائية في عالم السيارات.

Super Cobra Jet

وتأتي سيارة موستانج الجديدة ببابين على عكس نسخة Mach-E، وتكشف التفاصيل المتعلقة بالواجهة الخلفية وتحديداً العاكسات الأفقية الحمراء وتصميم الضوء الخلفي أن هذا ليس طرازًا جديدًا من الجيل السابع للهيكل، ولكنه طراز من الجيل السادس، وتؤكد منصة المظلة الكبيرة الموجودة في الخلف أن هذه السيارة مصممة حصريًا لمضمار السباق، وأما القوة، فمن الممكن أن 1800 تعني 1800 حصان.

Super Cobra Jet

وفي الواقع ، قد يكون أكثر من ذلك، من المؤكد أنك تتذكر سيارة Mustang Cobra Jet 1400، وهي أول سيارة سباق سحب موستانج كهربائي من فورد ظهر لأول مرة في أبريل 2020، لقد جاءت بالفعل بقوة 1502 حصان، وسجلت ربع ميل من 8.27 ثانية بسرعة 170 ميلا في الساعة تقريبًا. 

 

Super Cobra Jet

تحمل هذه السيارة الجديدة لقب Super Cobra Jet، ولا شك في أنها تكريم لسيارات Super Cobra Jetالأصلية من أواخر الستينيات، لكنها تشير أيضًا إلى أن هذا النموذج سيكون أقوى من النموذج الأولي الكهربائي اعتبارًا من عام 2020.

موستانج سوبر كوبرا Super Cobra Jet فورد تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

24 ساعة وتنطلق العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 5 أيام القادمة

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

زيادة الأجرة وعدم طرد المستأجر.. تفاصيل تعديل عقود الايجار القديم.. مقترح

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

البحوث الفلكية تحسم الجدل: هذه فوائد التوقيت الصيفي.. وسر ثبات موعد أذان العصر طوال رمضان

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

موضوعات متعلقة

أحدث الأسعار لأشهر 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر| صور

موديل 2023.. سعر أرخص سيارة بيجو في مصر |صور

أرخص سيارات أودي بخصم 70% لفترة محدودة| صور

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات زيرو فيالسوق المصري.. صور

سعر تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة في مصر| صور

سعر تويوتا كورولا 2023 في السعودية.. صور

أرخص سيارة إيطالية في مصر بـ 80 ألف جنيه.. صور

لفترة محدودة.. سيتروين C4 بخصم 70%.. صور

ترشيحاتنا

محصلتش قبل كدا .. أحمد موسى عن مليونير صدى البلد : مش بنهزّر

فياريال يقلب الطاولة على ريال مدريد ويفوز بثلاثية في الدوري الإسباني

ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز على نيس في الدوري الفرنسي

بعد زواج وداد في جعفر العمدة .. قصة حقيقية مُحزنة لموظف مخدوع بالجيزة

الأهلي يهزم الزمالك ويضع قدمًا في نهائي دوري سوبر السلة

مشروع مصر العظيم في قلب أفريقيا .. السيسي يتابع تطورات العمل به شخصيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقمص شخصيته في الكبير أوي .. من هو بابلو إسكوبار الخطير

يتفاعل مع بعض الأدوية .. احذر تناول التمر الهندى فى هذه الحالة

بعد هجومها عليه.. طليق رانيا يوسف: «أنا بصرف على بناتي»

الكتيبة 101 الحلقة 17 .. اِعرف الأبطال الحقيقيين لـ حادث الشيخ زويد

فيديو

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ