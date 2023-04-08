فورد تطلق إعلانًا تشويقيًا لـ موستانج سوبر كوبرا جيت 1800 EV | شاهد

تخطط شركة فورد بعد أيام قليلة في 13 أبريل للكشف عن إصدار جديد كلياً من طراز موستانج Super Cobra Jet بمحرك كهربائي خارق، بالإضافة لقدومها باللون الأزرق البيضاوي المميز.

وشوقت فورد للسيارة الجديدة بواسطة فيديو قصير بواسطة حساب فورد بريفورمنس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

Super Cobra Jet

ومن خلال الفيديو التشويقي، يمكن رؤية سيارة Super Cobra Jetباللون الأبيض مع خطوط حمراء مقابل اللون الأسود غير اللامع ، لكن الرقم باللون الأزرق أدناه يتطلب نظرة فاحصة، 1800 ، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التأكيد على أن هذه سيارة كهربائية ، فإن اللون الأزرق هو اللون العالمي للطاقة الكهربائية في عالم السيارات.

Super Cobra Jet

وتأتي سيارة موستانج الجديدة ببابين على عكس نسخة Mach-E، وتكشف التفاصيل المتعلقة بالواجهة الخلفية وتحديداً العاكسات الأفقية الحمراء وتصميم الضوء الخلفي أن هذا ليس طرازًا جديدًا من الجيل السابع للهيكل، ولكنه طراز من الجيل السادس، وتؤكد منصة المظلة الكبيرة الموجودة في الخلف أن هذه السيارة مصممة حصريًا لمضمار السباق، وأما القوة، فمن الممكن أن 1800 تعني 1800 حصان.

Super Cobra Jet

وفي الواقع ، قد يكون أكثر من ذلك، من المؤكد أنك تتذكر سيارة Mustang Cobra Jet 1400، وهي أول سيارة سباق سحب موستانج كهربائي من فورد ظهر لأول مرة في أبريل 2020، لقد جاءت بالفعل بقوة 1502 حصان، وسجلت ربع ميل من 8.27 ثانية بسرعة 170 ميلا في الساعة تقريبًا.

Super Cobra Jet

تحمل هذه السيارة الجديدة لقب Super Cobra Jet، ولا شك في أنها تكريم لسيارات Super Cobra Jetالأصلية من أواخر الستينيات، لكنها تشير أيضًا إلى أن هذا النموذج سيكون أقوى من النموذج الأولي الكهربائي اعتبارًا من عام 2020.